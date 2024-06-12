Ви готуватимете його все літо: рецепт фантастичного полуничного мохіто

12 червня 2024, 19:55
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Джерело:

Obozrevatel

Полуничне мохіто чудово тамує спрагу. Такий напій вам точно сподобається.

Мохіто готується дуже просто. Від нього будуть в захваті й дорослі, і діти.

Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус

Полуничне мохіто

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів полуниці;
– 2 чайні ложки цукру;
– 2 гілочки м'яти;
– 0,5 лимона;
– лід до смаку;
– 0,5 літра солодкої газованої води;
– 20 грамів лимонного соку.

Приготування:

  1. Добре помийте полуницю та приберіть плодоніжки. Покладіть у миску, карафку чи банку, в якій робитимете мохіто.
  2. Наріжте лимон кільцями та відправте до полуниці. Також додайте цукор, листочки м'яти, лимонний сік і товкачем добре все розімніть, щоб інгредієнти пустили сік.
  3. Наповніть карафку до половини льодом та залийте солодкою безколірною газованою водою.
  4. Прикрасьте мохіто шматочками лимона і полуницею. Подавайте до столу охолодженим.
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Автор: Ольга Котів