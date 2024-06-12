Ви готуватимете його все літо: рецепт фантастичного полуничного мохіто

Полуничне мохіто чудово тамує спрагу. Такий напій вам точно сподобається.

Мохіто готується дуже просто. Від нього будуть в захваті й дорослі, і діти.

Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус

Полуничне мохіто

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 300 грамів полуниці;– 2 чайні ложки цукру;– 2 гілочки м'яти;– 0,5 лимона;– лід до смаку;– 0,5 літра солодкої газованої води;– 20 грамів лимонного соку.

Приготування: