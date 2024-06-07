Впораєтеся за 30 хвилин: приготуйте полуничне тирамісу – цей рецепт розірвав тікток
7 червня 2024, 18:50Читать новость на русском
Джерело:kate.nora.blog
Настав сезон полуниці, тому радимо приготувати з нею кілька смачних десертів. Зокрема, фантастично смачне тирамісу.
На приготування треба всього пів години. Цей простий рецепт просто розірвав тікток.
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Полуничне тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– 500 грамів полуниці;
– 500 грамів маскарпоне;
– 200 грамів савоярді;
– 500 мілілітрів вершків 33%;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 2 столові ложки цукру;
– м'ята до смаку.
Дивіться, як приготувати полуничне тирамісу: відео
Приготування:
- 150 грамів полуниці поріжте на четвертинки, притрусіть столовою ложкою цукру і залиште на 15 хвилин.
- Ще 250 грамів полуниці перебийте блендером, додайте столову ложку цукру та перемішайте.
- Для крему злегка збийте вершки, додайте цукрову пудру та збийте до густого крему. Обережно вмішайте маскарпоне та знов збийте.
- На дно великої форми викладіть частину печива, попередньо змочуючи його у полуничному пюре. Зверху викладіть половину крему та розрівняйте. На крем покладіть шматочки полуниці, потім знов викладіть шар печива, змоченого в пюре. Зверху покрийте другою половиною крему.
- Прикрасьте тирамісу полуницею, яка залишилася, та листочками м'яти. Поставте в холодильник щонайменше на 3 години, а ще краще – на ніч.