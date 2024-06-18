Простіше, ніж просто варити: готуємо полуничне варення на пательні

18 червня 2024, 12:50
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Джерело:

Shuba

Варення з полуниці можна не лише варити. Спробуйте приготувати його на пательні.

Варення вийде ароматним та дуже смачним. Скористайтеся цим простим рецептом – він може стати вашим улюбленим.

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Варення з полуниці на пательні

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 3 столові ложки води;
– 2 грами лимонної кислоти;
– 1 кілограм цукру.

Приготування:

  1. Полуницю помийте, видаліть плодоніжки й покладіть на пательню з товстим дном.
  2. Додайте воду і лимонну кислоту. Увімкніть середній вогонь і грійте, поки не виділиться сік. Смажте 5 хвилин, не перемішуючи.
  3. Потім засипте цукор і акуратно перемішайте лопаткою. Доведіть до кипіння і готуйте ще 5 хвилин. Зніміть піну.
  4. Дві півлітрові банки помийте і простерилізуйте.
  5. Розлийте гаряче варення в теплі банки та закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть їх догори дном, закутайте і залиште до повного остигання.

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Автор: Ольга Котів