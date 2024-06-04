Натуральний смак літа: рецепт полуничного варення, яке приготує кожен

4 червня 2024, 12:59
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Джерело:

Beszamel

Полуничне варення асоціюється з безтурботністю літніх днів та запашними ягодами. Для його приготування не потрібно докладати багато зусиль, а насолода від результату варта кожної витраченої хвилини.

Домашнє варення з полуниці люблять і діти, і дорослі. Кращого доповнення до солодких оладок, тортів і тарталеток, мабуть, немає. Воно чудово смакує взимку, коли ми згадуємо літні моменти та з тугою дивимося на календар, відраховуючи дні до теплої пори. 

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Полуничне варення

  • Час: 1.5 години
  • Порцій: 4

Чудовий смак / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 250 грамів цукру;
– 1 лимон.

Приготування:

  1. Фрукти помийте та видаліть плодоніжки.
  2. Потім перелийте в каструлю, додайте цукор і лимонний сік.
  3. Помістіть полуницю на вогонь та повільно варіть ягоди до тих пір, поки воно не загусне і не набуде необхідної консистенції.
  4. Зазвичай це займає близько 3 годин.
  5. Ті, у кого постійно не вистачає часу, можуть приготувати варення з полуниці на швидку руку і скористатися загусником (натуральний пектин тощо), що значно скоротить час приготування варення.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська