Натуральний смак літа: рецепт полуничного варення, яке приготує кожен
4 червня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Полуничне варення асоціюється з безтурботністю літніх днів та запашними ягодами. Для його приготування не потрібно докладати багато зусиль, а насолода від результату варта кожної витраченої хвилини.
Домашнє варення з полуниці люблять і діти, і дорослі. Кращого доповнення до солодких оладок, тортів і тарталеток, мабуть, немає. Воно чудово смакує взимку, коли ми згадуємо літні моменти та з тугою дивимося на календар, відраховуючи дні до теплої пори.
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Полуничне варення
- Час: 1.5 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм полуниці;
– 250 грамів цукру;
– 1 лимон.
Приготування:
- Фрукти помийте та видаліть плодоніжки.
- Потім перелийте в каструлю, додайте цукор і лимонний сік.
- Помістіть полуницю на вогонь та повільно варіть ягоди до тих пір, поки воно не загусне і не набуде необхідної консистенції.
- Зазвичай це займає близько 3 годин.
- Ті, у кого постійно не вистачає часу, можуть приготувати варення з полуниці на швидку руку і скористатися загусником (натуральний пектин тощо), що значно скоротить час приготування варення.