Їх зметуть зі столу за секунду: готуємо розкішні полуничні кекси
10 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З полуницею можна зробити багато смачної випічки. Зокрема, пухкі та ароматні мафіни.
Пекти такі кекси зовсім не важко. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.
Варто спробувати Замість кави чи чаю: топ напоїв на літо, які можна приготувати навіть без світла
Полуничні кекси
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 8
– 225 грамів борошна;
– 100 грамів масла 73%;
– 175 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 60 мілілітрів молока 2,5%;
– 12 грамів розпушувача;
– 200 грамів полуниці;
– 30 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Полуницю помийте, переберіть, обсушіть і наріжте.
- Борошно просійте з розпушувачем, додайте яйця, молоко, цукор, масло і добре перемішайте. Додайте полуницю та ще раз обережно перемішайте.
- У формочки для мафінів покладіть паперові капсули, викладіть в них тісто на 2 третини об'єму. Випікайте 15 – 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.