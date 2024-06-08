Навіть пекти не треба: готуємо полуничний чизкейк за 30 хвилин
8 червня 2024, 21:57Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мабуть, ніхто не відмовиться від частування смачним чизкейком. З полуницею він заграє новими барвами.
Такий десерт готується дуже просто та швидко. Вам буде достатньо 30 хвилин.
Варто спробувати Впораєтеся за 30 хвилин: приготуйте полуничне тирамісу – цей рецепт розірвав тікток
Полуничний чизкейк
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 300 грамів вівсяного печива;
– 100 грамів масла.
Для начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 500 грамів маскарпоне;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів желатину;
– 250 грамів вершків 30%;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 300 грамів полуниці.
Приготування:
- Перетворіть печиво блендером на крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте. Застеліть пергаментом форму для випікання діаметром 23 – 24 сантиметри. Викладіть суміш та розрівняйте так, щоб сформувати корж з бортами на висоту форми. Поставте в холодильник.
- Тим часом висипте желатин у каструлю, додайте 5 столових ложок холодної води, перемішайте і поставте розбухати хвилин на 10 – 15.
- Охолоджені вершки збийте на льодяній бані до стійкої піни.
- Перетріть сир блендером до однорідності, додайте маскарпоне, цукор і ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
- Поставте посудину з желатином у миску з дуже гарячою водою і, ретельно помішуючи, повністю розчиніть.
- Акуратно введіть желатин у сирну масу, постійно помішуючи в процесі. З'єднайте масу з вершками.
- Сирну масу з желатином викладіть у підготовлений корж із печива. Зверху прикрасьте чизкейк свіжою полуницею і поставте в холодильник застигати на ніч.