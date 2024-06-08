Навіть пекти не треба: готуємо полуничний чизкейк за 30 хвилин

8 червня 2024, 21:57
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Джерело:

Shuba

Мабуть, ніхто не відмовиться від частування смачним чизкейком. З полуницею він заграє новими барвами.

Такий десерт готується дуже просто та швидко. Вам буде достатньо 30 хвилин.

Варто спробувати Впораєтеся за 30 хвилин: приготуйте полуничне тирамісу – цей рецепт розірвав тікток

Полуничний чизкейк

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти для коржа:
– 300 грамів вівсяного печива;
– 100 грамів масла.
Для начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 500 грамів маскарпоне;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів желатину;
– 250 грамів вершків 30%;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 300 грамів полуниці.

Приготування:

  1. Перетворіть печиво блендером на крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте. Застеліть пергаментом форму для випікання діаметром 23 – 24 сантиметри. Викладіть суміш та розрівняйте так, щоб сформувати корж з бортами на висоту форми. Поставте в холодильник.
  2. Тим часом висипте желатин у каструлю, додайте 5 столових ложок холодної води, перемішайте і поставте розбухати хвилин на 10 – 15.
  3. Охолоджені вершки збийте на льодяній бані до стійкої піни.
  4. Перетріть сир блендером до однорідності, додайте маскарпоне, цукор і ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
  5. Поставте посудину з желатином у миску з дуже гарячою водою і, ретельно помішуючи, повністю розчиніть.
  6. Акуратно введіть желатин у сирну масу, постійно помішуючи в процесі. З'єднайте масу з вершками.
  7. Сирну масу з желатином викладіть у підготовлений корж із печива. Зверху прикрасьте чизкейк свіжою полуницею і поставте в холодильник застигати на ніч.

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Автор: Ольга Котів