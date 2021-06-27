Полуничний коблер з морозивом: секрети приготування смачного десерту

Сезон полуниці ще триває. Пропонуємо приготувати ароматний та легкий десерт полуничного пирога –коблер. Деталі – у матеріалі.

Коблер з полуницею – чудова ідея для сніданку або десерту. Страва з солодкої або солоної начинки, яку запікають у духовці з додаванням рідкого пісочного тіста.

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Це популярний пиріг у США, який готують з додаванням яблук. Також існує різновид пирога. У Англії його готують на плиті у сковороді. Не варто випічку плутати з крамблом.

Як приготувати полуничний коблер з морозивом

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 67 ккал

Полуницю помийте, почистіть, розріжте на чотири частини. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, розпушувач, сіль, додайте вершкове масло, перемішайте.

– 550 грамів полуниці;– 200 грамів борошна;– 100 грамів цукру;– 1 ложка кукурудзяного крохмалю;– 120 грамів вершкового масла 82%;– 50 мілілітрів молока 2,5%;– ванільний цукор;– розпушувач– дрібка солі.

Полуниця/ Фото Unsplash

Далі – влийте молоко, замісіть тісто. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть полуницю, додайте кукурудзяний крохмаль, додайте цукор, ванільний цукор, зверху акуратно викладіть тісто.

Полуничний коблер з морозивом/ Фото Unsplash