Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус
11 червня 2024, 14:14Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Десерти з полуницею, мабуть, люблять всі. Радимо приготувати цей нереально смачний мус з 3 інгредієнтів.
Цей десерт готується елементарно. Обов'язково спробуйте!
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Полуничний мус
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 70 грамів манки.
Приготування:
- Полуницю помийте та видаліть плодоніжки. Засипте цукром та збийте блендером.
- Вилийте полуничне пюре у каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні.
- Всипте тоненькою цівкою манну крупу, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готуйте на малому вогні, помішуючи, близько 3 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню та охолодіть масу. Збийте полуничний мус блендером, перелийте у креманки та поставте у холодильник мінімум на 30 хвилин.