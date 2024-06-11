Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус

11 червня 2024, 14:14
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Джерело:

Shuba

Десерти з полуницею, мабуть, люблять всі. Радимо приготувати цей нереально смачний мус з 3 інгредієнтів.

Цей десерт готується елементарно. Обов'язково спробуйте!

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Полуничний мус

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 70 грамів манки.

Приготування:

  1. Полуницю помийте та видаліть плодоніжки. Засипте цукром та збийте блендером.
  2. Вилийте полуничне пюре у каструлю та доведіть до кипіння на середньому вогні.
  3. Всипте тоненькою цівкою манну крупу, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готуйте на малому вогні, помішуючи, близько 3 хвилин.
  4. Зніміть каструлю з вогню та охолодіть масу. Збийте полуничний мус блендером, перелийте у креманки та поставте у холодильник мінімум на 30 хвилин.
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Автор: Ольга Котів