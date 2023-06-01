Подарунок власними руками – рецепт полуничного тирамісу

1 червня 2023, 10:40
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Джерело:

Валентина Гордун

В сезон полуниці гріх не приготувати популярний італійський десерт, але з ягодами. У нас є цікавий рецепт.

Полуничне тирамісу – відмінний варіант не тільки для подарунка у святковий день, а й для чаювання з рідними чи друзями. Такий десерт неймовірно ніжний, повітряний, вміру солодкий та ароматний.

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Рецепт тирамісу з полуницею

  • Час: 2 години
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 2 упаковки печиво савоярді;
 – полуниця.
Крем:
 – 250 грамів 33% вершків;
 – 250 грамів крем-сиру;
 – 150 грамів цукру.
Джем:
 – 50 грамів води;
 – 3 столові ложки джему;
 – 3 штуки полуниці.

Приготування:

  • Для просочування збиваємо всі інгредієнти для джему.
  • Для крему збиваємо вершки до загущення, додаємо решту інгредієнтів та перебиваємо міксером.
  • Частину полуниці нарізаємо дрібненькими кубиками.


Полуничне тирамісу / Фото Tatyanas every day food

  • Печиво нарізаємо так, щоб одна сторона була рівною та викладаємо у форму, формуючи бортики. На дно кладемо ціле печиво та в щілинки крихти печива.
  • Просочуємо все джемом та зверху викладаємо полуницю та шар крему. Потім знову печиво, джем, полуниця, крем. Та за бажанням зверху прикрасьте ще фруктами.
  • Відправляємо торт в холодильник для стабілізації крему.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак