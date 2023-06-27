Новий смак відомого десерту: полуничний тирамісу за 20 хвилин

27 червня 2023, 12:40
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Джерело:

Валерія Велігура

Наприкінці сезону полуниці ми ще встигаємо приготувати з неї надзвичайно смачний та простий десерт тирамісу, але на новий лад.

Тирамісу – відомий італійський десерт, який в перекладі означає "піднеси мене вище хмар". За класичним рецептом цей десерт готують на основі кави, лікеру та крему з маскарпоне.

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Ми пропонуємо спробувати трішки іншу версію тирамісу – сезонну з полуницею. Запевняємо, вам сподобається, а ще його можна приготувати за 20 хвилин.

Рецепт полуничного тирамісу

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 100 грамів печива "Савоярді";
 – 200 грамів полуниці;
 – 20 грамів цукру;
 – 1 столова ложка лимонного соку;
 – 250 грамів вершків 33% жирності;
 – 75 грамів цукрової пудри;
 – 250 грамів сиру маскарпоне;
 – свіжа полуниця.

Приготування:

  • Для просочення: до полуниці додаємо цукор, лимонний сік та пробиваємо блендером.
  • Печиво занурюємо в полуничне просочення на декілька секунд і викладаємо у форму (зверху можна ще полити просоченням).
  • Для крему: вершки збиваємо міксером до загущення і, продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру. Додаємо сир маскарпоне і знову збиваємо до однорідної маси.
  • Шар печива покриваємо половиною крему та, за бажанням, додаємо шар нарізаної свіжої полуниці. Зверху знову кладемо шар просоченого печива і покриваємо шаром крему, що залишився.
  • Прибираємо у холодильник на декілька годин.
  • Прикрашаємо свіжою полуницею, м’ятою і насолоджуємося.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак