Італійський полуничний торт: простий рецепт вишуканого десерту

28 травня 2024, 18:59
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Джерело:

Ricette Fatte In Casa

Смачна випічка не обов'язково повинна бути складною у приготуванні. Зокрема, ви можете дуже просто спекти цей італійський полуничний торт.

Бісквіт вийде дуже пишним. Крем додасть неймовірної ніжності.

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Італійський полуничний торт

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів олії;
– 100 грамів молока 2,5%;
– 180 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача;
– 10 грамів масла;
– 20 грамів мигдалевих пластівців.
Для крему:
– 30 грамів молока 3,2%;
– 50 грамів цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка борошна.
Для полуничної глазурі:
– 400 грамів полуниці;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів води;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  1. Для тіста яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром до пишності. Налийте олію і молоко, продовжуючи збивати. Додайте просіяне з розпушувачем борошно і перемішайте до однорідності.
  2. Форму для випікання змастіть маслом, посипте борошном, вилийте тісто і розрівняйте. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Для начинки молоко налийте у сотейник, додайте цукор, крохмаль, борошно і грійте, ретельно збиваючи вінчиком. Коли маса загусне, вилийте її на готовий бісквіт.
  4. Полуницю перебийте блендером у пюре. Вилийте в сотейник, додайте цукор, воду, крохмаль і перемішайте до однорідності. Прогрівайте її, весь час перемішуючи, до густоти.
  5. Полийте полуничною глазур'ю торт. Лопаткою рівномірно розподіліть суміш по торту. Зверху посипте мигдалевими пластівцями.

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Автор: Ольга Котів