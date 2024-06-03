Полуниця у власному соку: незамінний рецепт на зиму
3 червня 2024, 06:37Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Полуниця в сиропі – відмінний спосіб зберегти смак і аромат фруктів на зиму. Її можна додавати до млинців, панкейків та навіть до чаю.
Полуниця в сиропі проста в приготуванні, а також є чудовим додатком до десертів. Зробіть вдосталь запасу, бо захочеться ще і ще!
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Полуниця у сиропі на зиму
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кілограми полуниці;
– 1 кілограм цукру;
– 2 склянки води.
Приготування:
- Полуницю промийте, видаліть плодоніжки та розкладіть по банках.
- Закип'ятіть воду і розчиніть в ній цукор.
- Полуницю слід залити гарячим сиропом і відразу закрити ошпареними кришками.
- Пастеризуйте 10 хвилин.
- Дістаньте банки, переверніть догори дном і дайте охолонути.