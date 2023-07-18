З вашої грядки до банки: зберігаємо помідори мариновані з часником на зиму
18 липня 2023, 18:08Читать новость на русском
Джерело:fajne gotowanie
Помідори мариновані з часником – неймовірна закуска та доповнення до гарніру. Це класичне поєднання літніх смаків, яке мусить бути у вашій коморі.
Пікантний маринад, помідори та часник – це саме той смак, який приходить на думку при згадці про консервацію з томатів. Цей простий у приготуванні рецепт подарує неземну насолоду.
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Рецепт помідорів маринованих з часником
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 45 мілілітрів оцту;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів солі;
– 1 кілограм помідорів;
– 100 грамів часнику;
– 200 грамів цибулі;
– спеції: запашний перець, лавровий лист, гірчиця у зернах.
Приготування:
- На дно банки покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.
- Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками. Киньте все це в банку.
- Помідори помийте і викладіть в банку так, щоб залишилося трохи місця.
- У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет. Прокип'ятіть.
- Остудіть розсіл і залийте ним помідори.
- Пастеризуйте банки з помідорами 4 хвилини.