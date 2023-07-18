З вашої грядки до банки: зберігаємо помідори мариновані з часником на зиму

18 липня 2023, 18:08
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Джерело:

fajne gotowanie

Помідори мариновані з часником – неймовірна закуска та доповнення до гарніру. Це класичне поєднання літніх смаків, яке мусить бути у вашій коморі.

Пікантний маринад, помідори та часник – це саме той смак, який приходить на думку при згадці про консервацію з томатів. Цей простий у приготуванні рецепт подарує неземну насолоду.

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Рецепт помідорів маринованих з часником

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 45 мілілітрів оцту;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів солі;
– 1 кілограм помідорів;
– 100 грамів часнику;
– 200 грамів цибулі;
– спеції: запашний перець, лавровий лист, гірчиця у зернах.

Приготування:

  • На дно банки покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.
  • Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками. Киньте все це в банку.
  • Помідори помийте і викладіть в банку так, щоб залишилося трохи місця.
  • У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет. Прокип'ятіть.
  • Остудіть розсіл і залийте ним помідори.
  • Пастеризуйте банки з помідорами 4 хвилини.
До компанії помідорів приготуйте огірки з кетчупом на зиму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська