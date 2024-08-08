Помідори по-італійськи: приготуйте вишукану закрутку на зиму

Консервовані помідори можна приготувати по-різному. Пропонуємо скористатися цим італійським рецептом.

Помідори вийдуть ароматними та дуже смачними. Вони точно вам сподобаються.

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Помідори по-італійськи

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

– 1 кілограм томатів;– 2 цибулини;– 2 зубчики часнику;– 2 лаврові листки;– 6 горошин чорного перцю;– 10 грамів насіння коріандру;– 50 грамів олії.– 1,5 літра води;– 100 мілілітрів оцту 9%;– 100 грамів цукру;– 30 грамів солі.

Приготування: