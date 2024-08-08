Помідори по-італійськи: приготуйте вишукану закрутку на зиму
8 серпня 2024, 20:56Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Консервовані помідори можна приготувати по-різному. Пропонуємо скористатися цим італійським рецептом.
Помідори вийдуть ароматними та дуже смачними. Вони точно вам сподобаються.
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Помідори по-італійськи
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
– 1 кілограм томатів;
– 2 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 лаврові листки;
– 6 горошин чорного перцю;
– 10 грамів насіння коріандру;
– 50 грамів олії.
Маринад:
– 1,5 літра води;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів солі.
Приготування:
- Помідори помийте і розріжте навпіл. Цибулю і часник почистьте. Цибулю наріжте тонкими напівкільцями, а часник – слайсами.
- На дно простерилізованих банок покладіть шматочки цибулі й часнику, перець горошком, лаврові листки, коріандр, рівномірно розлийте олію. Зверху викладіть половинки помідорів.
- Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор і оцет. Одразу залийте помідори та накрийте металічними кришками.
- У великій каструлі нагрійте воду, поставте в неї банки з помідорами, доведіть до кипіння і стерилізуйте 10 хвилин. Потім закатайте банки кришками. Переверніть, охолодіть і помістіть на зберігання в сухе і темне місце.