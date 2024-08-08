Помідори по-італійськи: приготуйте вишукану закрутку на зиму

8 серпня 2024, 20:56
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Консервовані помідори можна приготувати по-різному. Пропонуємо скористатися цим італійським рецептом.

Помідори вийдуть ароматними та дуже смачними. Вони точно вам сподобаються.

Варто спробувати Ніби щойно приготований: рецепт салату з молодої капусти на зиму

Помідори по-італійськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 2 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 2 лаврові листки;
– 6 горошин чорного перцю;
– 10 грамів насіння коріандру;
– 50 грамів олії.
Маринад:
– 1,5 літра води;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів солі.

Приготування:

  1. Помідори помийте і розріжте навпіл. Цибулю і часник почистьте. Цибулю наріжте тонкими напівкільцями, а часник – слайсами.
  2. На дно простерилізованих банок покладіть шматочки цибулі й часнику, перець горошком, лаврові листки, коріандр, рівномірно розлийте олію. Зверху викладіть половинки помідорів.
  3. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор і оцет. Одразу залийте помідори та накрийте металічними кришками.
  4. У великій каструлі нагрійте воду, поставте в неї банки з помідорами, доведіть до кипіння і стерилізуйте 10 хвилин. Потім закатайте банки кришками. Переверніть, охолодіть і помістіть на зберігання в сухе і темне місце.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати смачний паштет на зиму.
Автор: Ольга Котів