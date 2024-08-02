Елементарний рецепт на зиму: як правильно законсервувати помідори

2 серпня 2024, 14:50
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Джерело:

Shuba

Консервовані помідори – одна з найпопулярніших закруток на зиму. Однак не всі вміють їх готувати.

З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Такі помідори сподобаються вашим рідним.

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Консервовані помідори на зиму

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,7 кілограма томатів;
– 1 грам червоного гострого перцю;
– 3 горошинки чорного перцю;
– 30 грамів зелені;
– 45 мілілітрів оцту 9%;
– 50 грамів солі;
– 60 грамів цукру;
– 3 лаврові листки;
– 1,3 літра води.

Приготування:

  1. Закип'ятіть воду. Помийте помідори, перець та зелень. Проколіть помідори біля основи зубочисткою.
  2. У стерилізовані банки покладіть зелень, гіркий перець та помідори. Залийте гарячою водою, накрийте кришками й залиште на 3 хвилини.
  3. Злийте воду з банок у каструлю, додайте сіль, оцет, духмяний перець, цукор, лавровий лист і закип'ятіть. Залийте в банки разом з прянощами та закатайте кришками.
  4. Переверніть банки вверх дном, накрийте рушником та залиште до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.
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Автор: Ольга Котів