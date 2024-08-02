Елементарний рецепт на зиму: як правильно законсервувати помідори
2 серпня 2024, 14:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Консервовані помідори – одна з найпопулярніших закруток на зиму. Однак не всі вміють їх готувати.
З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Такі помідори сподобаються вашим рідним.
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Консервовані помідори на зиму
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1,7 кілограма томатів;
– 1 грам червоного гострого перцю;
– 3 горошинки чорного перцю;
– 30 грамів зелені;
– 45 мілілітрів оцту 9%;
– 50 грамів солі;
– 60 грамів цукру;
– 3 лаврові листки;
– 1,3 літра води.
Приготування:
- Закип'ятіть воду. Помийте помідори, перець та зелень. Проколіть помідори біля основи зубочисткою.
- У стерилізовані банки покладіть зелень, гіркий перець та помідори. Залийте гарячою водою, накрийте кришками й залиште на 3 хвилини.
- Злийте воду з банок у каструлю, додайте сіль, оцет, духмяний перець, цукор, лавровий лист і закип'ятіть. Залийте в банки разом з прянощами та закатайте кришками.
- Переверніть банки вверх дном, накрийте рушником та залиште до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.