Елементарний рецепт на зиму: як правильно законсервувати помідори

Консервовані помідори – одна з найпопулярніших закруток на зиму. Однак не всі вміють їх готувати.

З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Такі помідори сподобаються вашим рідним.

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Консервовані помідори на зиму

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

– 1,7 кілограма томатів;– 1 грам червоного гострого перцю;– 3 горошинки чорного перцю;– 30 грамів зелені;– 45 мілілітрів оцту 9%;– 50 грамів солі;– 60 грамів цукру;– 3 лаврові листки;– 1,3 літра води.

Приготування: