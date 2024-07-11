Від аромату перехопить подих: простий рецепт маринованих помідорів половинками
11 липня 2024, 13:55Читать новость на русском
Джерело:Анастасія Дмитришин
Кожна господиня має свій улюблений рецепт помідорів на зиму. Зокрема, їх квасять з гірчичним порошком у банках, закривають за класичним рецептом з морквяним бадиллям чи в солодкому маринаді.
Радимо цьогоріч зробити помідори з чорним меленим перцем. За цим рецептом їх консервують не цілими, а половинками.
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Мариновані помідори
- Час: 1 година
- Порцій: 5
– 10 помідорів на одну банку;
– лавровий лист, запашний і чорний перець, цибуля, петрушка до смаку;
– 1 літр води;
– 100 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Невеликі за розміром помідори ретельно помийте у проточній воді. Петрушку також сполосніть та викладіть на паперові рушники. Цибулю почистьте і наріжте кільцями.
- Банки заздалегідь помийте з харчовою содою та витріть.
- Для маринаду й каструлю насипте цукор, сіль, ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Далі влийте в каструлю оцет.
- Помідори розріжте навпіл. Рясно посипте меленим чорним перцем.
- На дно кожної банки викладіть запашний перець, лавровий лист, кільця цибулі, кілька гілочок петрушки та томати розрізом донизу приблизно до середини банки. Додайте ще трохи петрушки, цибулі та ще один шар помідорів.
- Залийте гарячим маринадом, після чого поставте на плиту велику каструлю, на дно якої покладіть рушник. Викладіть в неї банки з помідорами, накрийте кришками, залийте теплою водою по плічка. Після закипання води стерилізуйте 4 – 5 хвилин.
- Потім герметично закрийте банки кришками та переверніть догори дном до повного остигання приблизно на добу. Зберігайте в темному прохолодному місці.