Кращі, ніж в кондитерській: готуємо смачні сирні пончики – елементарний рецепт

24 березня 2024, 22:48
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Джерело:

olga_riabenko_

Мабуть, ніхто не відмовиться від частування солодкими пончиками. Спробуйте приготувати їх за цим простим та перевіреним рецептом.

У цьому рецепті немає дріжджів. Однак пончики вийдуть дуже пухкими.

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Простий рецепт пончиків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 5 – 6 столових ложок борошна;
– 5 столових ложок цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– цукрова пудра.

Приготування:

  1. Збийте міксером яйце, цукор та ванільний цукор до білого кольору.
  2. Додайте сир і знову збийте міксером.
  3. Потім додайте соду, просіяне борошно, сіль та замісіть тісто.
  4. Розкачайте тісто товщиною 1 сантиметр.
  5. Виріжте кружальця і зробіть форму бублика.
  6. Смажте в олії до золотавого кольору з обох сторін.
  7. Після того, як охолонуть, посипте пончики цукровою пудрою.
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Автор: Ольга Котів