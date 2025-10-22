Вівсянка – це чудова опція для початку дня, адже вона дасть потрібний заряд енергії та подарує відчуття ситості. Яким осіннім інгредієнтом можна покращити усі її позитивні характеристики – розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.

До речі Їх розхвалюють ще більше за деруни та зрази: як приготувати бандуряники

Що варто додати до вівсянки?

Гарбуз – це справжній подарунок осені, який збагатить вашу ранкову вівсянку. В ньому багато клітковини та вітамінів, а ще бета-каротин.

Окрім того, гарбуз надасть страві ідеального кремоподібного стану, перетворить ранковий прийом їжі на улюблений ритуал.

А приготувати осінню вівсянку з гарбузом пропонуємо за простим рецептом порталу Shuba.

Як приготувати вівсянку з гарбузом?

  • Час:
  • Порцій:

Інгредієнти:
– 600 грамів гарбуза;
– 1 склянка вівсяних пластівців;
– 2 склянки молока;
– 2 чайні ложки меду;
– дрібка солі;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– пів чайної ложки меленого сушеного імбиру;
– 2 столові ложки кокосової олії.

Приготування:

  1. Очистіть гарбуз від шкірки та насіння, потім натріть його на крупній тертці.
  2. У каструлі середнього розміру розтопіть кокосову олію, всипте імбир і корицю, додайте натертий гарбуз.
  3. Обсмажуйте 2 – 3 хвилини, постійно помішуючи. Додайте вівсяні пластівці, молоко та дрібку солі.
  4. Накрийте кришкою й варіть 4 – 5 хвилин.
  5. Потім зніміть кришку та готуйте ще кілька хвилин, доки каша не стане кремовою й густою. Якщо потрібно, підлийте трохи молока.
  6. Подавайте вівсянку гарячою, поливши медом і прикрасивши горішками чи насінням на смак.

Смачного!

Яка осіння страва може вразити?

  • Поки триває сезон грибів, варто встигнути насолодитися білими грибами у сметані.

  • А ще варто спробувати грибну підливу, з якою будь-яка страва перетвориться на шедевр.