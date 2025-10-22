Вівсянка – це чудова опція для початку дня, адже вона дасть потрібний заряд енергії та подарує відчуття ситості. Яким осіннім інгредієнтом можна покращити усі її позитивні характеристики – розповідає 24 Канал з посиланням на Smakosze.
Що варто додати до вівсянки?
Гарбуз – це справжній подарунок осені, який збагатить вашу ранкову вівсянку. В ньому багато клітковини та вітамінів, а ще бета-каротин.
Окрім того, гарбуз надасть страві ідеального кремоподібного стану, перетворить ранковий прийом їжі на улюблений ритуал.
А приготувати осінню вівсянку з гарбузом пропонуємо за простим рецептом порталу Shuba.
Як приготувати вівсянку з гарбузом?
Інгредієнти:
– 600 грамів гарбуза;
– 1 склянка вівсяних пластівців;
– 2 склянки молока;
– 2 чайні ложки меду;
– дрібка солі;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– пів чайної ложки меленого сушеного імбиру;
– 2 столові ложки кокосової олії.
Приготування:
- Очистіть гарбуз від шкірки та насіння, потім натріть його на крупній тертці.
- У каструлі середнього розміру розтопіть кокосову олію, всипте імбир і корицю, додайте натертий гарбуз.
- Обсмажуйте 2 – 3 хвилини, постійно помішуючи. Додайте вівсяні пластівці, молоко та дрібку солі.
- Накрийте кришкою й варіть 4 – 5 хвилин.
- Потім зніміть кришку та готуйте ще кілька хвилин, доки каша не стане кремовою й густою. Якщо потрібно, підлийте трохи молока.
- Подавайте вівсянку гарячою, поливши медом і прикрасивши горішками чи насінням на смак.
Смачного!
