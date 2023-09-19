Секрети кулінарного мистецтва: чи треба варити цвітну капусту перед приготуванням

Цвітна капуста – неймовірно апетитний продукт, який можна використовувати в різних стравах. Дізнайтеся, як смачно її приготувати без зайвих зусиль.

Салати, запіканки, закуски – для цвітної капусти можна знайти багато способів застосування. Одне з найчастіших питань, що часто виникають серед кухарів – чи треба варити цвітну капусту перед приготуванням.

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Переваги варіння цвітної капусти

Варіння цвітної капусти має декілька переваг. Перш за все, цей процес може допомогти видалити можливу гіркоту, яка присутня в деяких сортах цвітної капусти. Варіння також допомагає зробити капусту м'якшою і більш смачною, що дозволить їй краще підсмажитися або запектися під час приготування.

Як варити цвітну капусту

Для варіння цвітної капусти вам знадобиться каструля з водою та сіллю. Ось кілька кроків для правильного варіння:

Розділіть цвітну капусту на невеликі суцвіття.

Прокип'ятіть воду у каструлі і додайте трохи солі.

Покладіть капусту в кип'яток.

Варіть капусту протягом 3 – 5 хвилин до м'якості.

Після цього викиньте капусту на сито, щоб відцідити від води.

Коли можна обійтися без варіння

Деякі рецепти, які вимагають приготування капусти на грилі або у фритюрі, не потребують попереднього варіння. Також, якщо ви хочете досягти хрусткості у страві, крок з варінням можна попросту оминути.