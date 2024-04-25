Паска на Великдень буде неймовірною: готуємо з популярною блогеркою – відео

Приготування Великодньої паски – це справжній ритуал, в якому поєднано багато традицій. Аби результату нічого не загрожувало, варто скористатися порадами досвідчених господинь.

Заведено вважати, що приготування паски – це довгий та складний рецепт. Однак це не зовсім так, якщо в руках правильний рецепт, а ще краще – відеоінструкція, з якою приготування випічки точно не стане надскладним завданням.

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Рецепт паски на Великдень

Час: 2 години + ніч для тіста

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 20 грамів свіжих дріжджів;

– 200 грамів сиру;

– 150 грамів цукру;

– 5 грамів ванільного цукру;

– 1 яйце;

– 3 жовтки;

– 50 грамів вершкового масла (кімнатної температури);

– 70 мілілітрів молока;

– цедра одного лимона;

– сік половини лимона;

– 1/4 чайної ложки куркуми;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 100 грамів родзинок, цукатів або сухофруктів.

Приготування:

У глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо столову ложку цукру, 2 столові ложки борошна та подрібнені дріжджі. Добре перемішуємо, має вийти як густа сметана. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 – 30 хвилин. Додаємо сир, яйце та жовтки. Потім – цукор та вершкове масло. Збиваємо все до однорідної консистенції. Потім додаємо цедру лимона, лимонний сік, куркуму, ванільний цукор та трохи солі, ще раз збиваємо. Змішуємо сирну суміш з опарою, потім поволі додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Перекладаємо тісто в інший посуд, накриваємо та залишаємо в холодильнику на 12 годин. Потім виймаємо тісто і не знімаючи кришки лишаємо, щоб воно дійшло до кімнатної температури. Додаємо цукати, сухофрукти, родзинки, горіхи. Вимішуємо і розподіляємо тісто по формах. Накриваємо і лишаємо на 2 години у теплому місці, змастивши молоком або жовтком. Розігріваємо духовку до 170 градусів та випікаємо 40 хвилин. Декоруємо на власний смак.

Смачного!