Паска на Великдень буде неймовірною: готуємо з популярною блогеркою – відео
Джерело:ютуб am-am Домашні Смаколики
Приготування Великодньої паски – це справжній ритуал, в якому поєднано багато традицій. Аби результату нічого не загрожувало, варто скористатися порадами досвідчених господинь.
Заведено вважати, що приготування паски – це довгий та складний рецепт. Однак це не зовсім так, якщо в руках правильний рецепт, а ще краще – відеоінструкція, з якою приготування випічки точно не стане надскладним завданням.
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Рецепт паски на Великдень
Час: 2 години + ніч для тіста
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 200 грамів сиру;
– 150 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 3 жовтки;
– 50 грамів вершкового масла (кімнатної температури);
– 70 мілілітрів молока;
– цедра одного лимона;
– сік половини лимона;
– 1/4 чайної ложки куркуми;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 100 грамів родзинок, цукатів або сухофруктів.
Приготування:
- У глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо столову ложку цукру, 2 столові ложки борошна та подрібнені дріжджі. Добре перемішуємо, має вийти як густа сметана. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 – 30 хвилин.
- Додаємо сир, яйце та жовтки. Потім – цукор та вершкове масло. Збиваємо все до однорідної консистенції.
- Потім додаємо цедру лимона, лимонний сік, куркуму, ванільний цукор та трохи солі, ще раз збиваємо.
- Змішуємо сирну суміш з опарою, потім поволі додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто.
- Перекладаємо тісто в інший посуд, накриваємо та залишаємо в холодильнику на 12 годин. Потім виймаємо тісто і не знімаючи кришки лишаємо, щоб воно дійшло до кімнатної температури.
- Додаємо цукати, сухофрукти, родзинки, горіхи. Вимішуємо і розподіляємо тісто по формах. Накриваємо і лишаємо на 2 години у теплому місці, змастивши молоком або жовтком.
- Розігріваємо духовку до 170 градусів та випікаємо 40 хвилин.
- Декоруємо на власний смак.
Смачного!Це стане у пригоді: головне правило про холодець і сіль.