Паска на Великдень буде неймовірною: готуємо з популярною блогеркою – відео

25 квітня 2024, 10:43
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Джерело:

ютуб am-am Домашні Смаколики

Приготування Великодньої паски – це справжній ритуал, в якому поєднано багато традицій. Аби результату нічого не загрожувало, варто скористатися порадами досвідчених господинь.

Заведено вважати, що приготування паски – це довгий та складний рецепт. Однак це не зовсім так, якщо в руках правильний рецепт, а ще краще – відеоінструкція, з якою приготування випічки точно не стане надскладним завданням.

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Рецепт паски на Великдень

Час: 2 години + ніч для тіста

Порцій: 2

Інгредієнти:

400 грамів борошна;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 200 грамів сиру;
– 150 грамів цукру;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 3 жовтки;
– 50 грамів вершкового масла (кімнатної температури);
– 70 мілілітрів молока;
– цедра одного лимона;
– сік половини лимона;
– 1/4 чайної ложки куркуми;
– 1/2 чайної ложки солі;
–  100 грамів родзинок, цукатів або сухофруктів.

Приготування:

  1. У глибоку миску вливаємо тепле молоко, додаємо столову ложку цукру, 2 столові ложки борошна та подрібнені дріжджі. Добре перемішуємо, має вийти як густа сметана. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 – 30 хвилин.
  2. Додаємо сир, яйце та жовтки. Потім – цукор та вершкове масло. Збиваємо все до однорідної консистенції.
  3. Потім додаємо цедру лимона, лимонний сік, куркуму, ванільний цукор та трохи солі, ще раз збиваємо.
  4. Змішуємо сирну суміш з опарою, потім поволі додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто.
  5. Перекладаємо тісто в інший посуд, накриваємо та залишаємо в холодильнику на 12 годин. Потім виймаємо тісто і не знімаючи кришки лишаємо, щоб воно дійшло до кімнатної температури.
  6. Додаємо цукати, сухофрукти, родзинки, горіхи. Вимішуємо і розподіляємо тісто по формах. Накриваємо і лишаємо на 2 години у теплому місці, змастивши молоком або жовтком.
  7. Розігріваємо духовку до 170 градусів та випікаємо 40 хвилин.
  8. Декоруємо на власний смак.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська