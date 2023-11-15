Ми ще такого не їли: приготуйте ідеальне часникове масло для смачних сніданків

Якщо ви полюбляєте вершкове масло, спробуйте збагатити його смак часником. За цим простим рецептом ви отримаєте намазку, яку важко не з'їсти до кінця.

Це часникове масло готується дуже просто та виходить нереально смачним. Інгредієнти є ледь не в кожного в холодильнику.

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Рецепт духмяного часникового масла

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

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– 20 зубчиків часнику;– 40 мілілітрів олії;– 120 грамів вершкового масла;– 5 – 10 грамів улюбленої зелені;– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Очищений часник залийте олією і запікайте 30 хвилин при 180 градусах. У процесі можна декілька разів перемішати. Часник просто має стати м'яким і ледь золотистим, тож слідкуйте, аби він не згорів. Злийте олію. Потім її можна використати для салату або приготування інших страв. Охолодіть часник до теплого стану. Покладіть у блендер холодне вершкове масло, часник, зелень, сіль та взбийте до однорідності. Готове масло перекладіть у форму і зберігайте у холодильнику. Подавайте з підсмаженим хлібом.