Ніби з грибами, але ні: рецепт елементарної намазки з 3 інгредієнтів
8 січня 2024, 16:55Читать новость на русском
Джерело:tetiana_kvitta
Намазка завжди згодиться у холодильнику. Не обов'язково робити її з печінки, адже можна спробувати сирну.
Ця намазка смакуватиме, як з грибами. Однак їх там зовсім немає.
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Рецепт смачної намазки
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 4 цибулини;
– упаковка вершкового сиру;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– майонез до смаку;
– 50 грамів вершкового масла;
– олія.
Приготування:
- Почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Відправте на пательню з олією.
- Коли вона трохи підсмажиться, додайте шматочок вершкового масла і смажте до золотистості. Зніміть з вогню та трохи охолодіть.
- Додайте цибулю до вершкового сиру.
- Всипте подрібнену зелень, сіль та перець до смаку.
- Додайте майонез, добре перемішайте і куштуйте.