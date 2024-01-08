Ніби з грибами, але ні: рецепт елементарної намазки з 3 інгредієнтів

8 січня 2024, 16:55
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Джерело:

tetiana_kvitta

Намазка завжди згодиться у холодильнику. Не обов'язково робити її з печінки, адже можна спробувати сирну.

Ця намазка смакуватиме, як з грибами. Однак їх там зовсім немає.

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Рецепт смачної намазки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 цибулини;
– упаковка вершкового сиру;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– майонез до смаку;
– 50 грамів вершкового масла;
– олія.

Приготування:

  1. Почистьте цибулю та наріжте її кубиками. Відправте на пательню з олією.
  2. Коли вона трохи підсмажиться, додайте шматочок вершкового масла і смажте до золотистості. Зніміть з вогню та трохи охолодіть.
  3. Додайте цибулю до вершкового сиру.
  4. Всипте подрібнену зелень, сіль та перець до смаку.
  5. Додайте майонез, добре перемішайте і куштуйте.
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Автор: Ольга Котів