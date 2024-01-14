Це печиво ви спечете не раз: готуємо бюджетні "бантики" з варенням – рецепт без яєць

14 січня 2024, 09:45
Читать новость на русском

Джерело:

danilchenko_77

Спробуйте приготувати смачне та бюджетне печиво з дитинства. Ці "бантики" з варенням сподобаються кожному.

Ви можете використовувати будь-яке варення. Головне, аби воно було густим.

Варто спробувати Це буде найкращий сирник у вашому житті: готуємо з родзинками та шоколадом

Печиво з варенням

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 60 мілілітрів води;
– 70 мілілітрів олії;
– 50 грамів цукру;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– варення до смаку.

Приготування:

  1. У воду насипте цукор, влийте олію та все перемішайте.
  2. Всипте борошно з розпушувачем і вимішайте тісто. Покладіть його в холодильник на 10 хвилин.
  3. Розкачайте тісто в тонкий пласт і поріжте його на невеликі квадратики. В середину кожного покладіть трохи варення, після чого зліпіть 2 протилежні кути.
  4. Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати справжню турецьку пахлаву. Для неї навіть не треба замішувати тісто.
Автор: Ольга Котів