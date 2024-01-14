Це печиво ви спечете не раз: готуємо бюджетні "бантики" з варенням – рецепт без яєць
14 січня 2024, 09:45Читать новость на русском
Джерело:danilchenko_77
Спробуйте приготувати смачне та бюджетне печиво з дитинства. Ці "бантики" з варенням сподобаються кожному.
Ви можете використовувати будь-яке варення. Головне, аби воно було густим.
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Печиво з варенням
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– 60 мілілітрів води;
– 70 мілілітрів олії;
– 50 грамів цукру;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– варення до смаку.
Приготування:
- У воду насипте цукор, влийте олію та все перемішайте.
- Всипте борошно з розпушувачем і вимішайте тісто. Покладіть його в холодильник на 10 хвилин.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт і поріжте його на невеликі квадратики. В середину кожного покладіть трохи варення, після чого зліпіть 2 протилежні кути.
- Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.