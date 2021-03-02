Що приготувати на 8 Березня: рецепти салатів

Ще не вирішили, що приготувати на 8 Березня? Ми підготували для вас добірку смачних, оригінальних салатів, які вразять усіх гостей не тільки смаком, а й презентацією.
8 березня – Міжнародний жіночий день та свято весни. До святкового столу можна приготувати легкі салати з овочами, м'ясом або рибою з додаванням соусу або майонезу. Ми впевнені, що такі салати сподобаються всім.
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Салат Мімоза
Салат Мімоза/ Фото freepik.com
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 морква;
– 1/4 цибулі;
– 2 картоплі;
– 1 цибуля;
– 240 грамів сардин у власному соку (консерви);
– 50 грамів твердого сиру;
– кріп, петрушка;
– майонез;
– листя салату;
– сіль, перець.
- Для приготування салату відваріть яйця. Окремо натріть на грубій тертці білки, жовтки.
- Картоплю, моркву помийте, окремо у каструлі з окропом відваріть, натріть на грубій тертці. У картоплю додайте сіль, перець.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем, залийте гарячою водою, залиште на 20-25 хвилин.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Кріп, петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Консерви викладіть у миску, розділіть виделкою у пюре.
- На листя салату за допомогою кільця, викладіть шарами: картоплю, цибулю, сардини, терті білки, кріп, петрушку, моркву, жовтки. Кожен шар змастіть майонезом, задекоруйте тертим сиром та листям петрушки.
Салат з фетою
Салат з фетою/Фото pexels.com
Інгредієнти:
– 2 томати;
– 2 огірки;
– 1 цибуля (червона);
– 150 грамів фети;
– оливкова олія;
– 50 грамів чорних оливок без кісточок (15-20 шт.);
– 15 грамів лимонного соку;
– листя салату;
– чорний перець.
- Для приготування салату помийте томати, огірки, наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте кільцями.
- Фету, наріжте кубиками. Оливки розріжте навпіл.
- У миску викладіть листя салату, томати, огірки, сир, оливки, збризніть лимонним соком, додайте перець, оливкову олію.
Овочевий салат з яйцями
Овочевий салат/ Фото pexels.com
Інгредієнти:
– 2-4 яйця курячі (або перепелині);
– 2 огірки;
– листя салату;
– 50 грамів червоноголової капусти;
– 1 морква;
– оливкова олія;
– 50 грамів кукурудзи;
– сіль, перець.
- Для приготування салату відваріть яйця у каструлі з окропом, занурте у холодну воду для охолодження, розріжте навпіл.
- Огірки, моркву, помийте, почистіть, наріжте кільцями.
- Червоноголову капусту наріжте соломкою.
- У миску викладіть листя салату, огірки, капусту, моркву, яйця, кукурудзу, додайте сіль, перець, оливкову олію, акуратно перемішайте.
- Викладіть на тарілку, зверху викладіть яйця.
Салат з авокадо
Сала з авокадо/ Фото pexels.com
Інгредієнти:
– 2-3 томати;
– 1/2 авокадо;
– 5 шт. чорних оливок;
– 50 грамів фети;
– оливкова олія;
– лимонний сік;
– рукола (або листя салату);
– сіль, перець.
- Ретельно помийте томати, розріжте на чотири частини.
- Авокадо почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- У миску викладіть томати, авокадо, руколу, додайте лимонний сік, сіль, перець, оливки, оливкову олію, акуратно перемішайте.
Салат з куркою
Салату з куркою/ Фото freepik.com
Інгредієнти:
– 2-4 томати;
– 1/4 авокадо;
– листя салату;
– соєвий соус;
– 100 грамів курячого філе;
– сіль, перець.
- Для приготування салату куряче філе наріжте кубиками, обсмажте на пательні 5-10 хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть авокадо від шкірки, наріжте скибочками.
- Помийте томати, наріжте скибочками.
- У мисці з'єднайте помите листя салату, додайте курятину, томати, сіль, перець, соєвий соус.
- Салат викладіть на тарілку. Смачного!