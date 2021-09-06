Простіше не буває: рецепт лінивих вареників від кондитерки Лізи Глінської

6 вересня 2021 , 17:52
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачних та швидких у приготуванні лінивих вареників, які точно смакуватимуть всій вашій родині.

Якщо у вас обмаль часу, а в холодильнику залишився тільки домашній сир та йогурт – цей рецепт саме для вас. Швидкий, з мінімальної кількості інгредієнтів та ситний сніданок сподобається кожному!

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Подати ліниві вареники можна зі свіжими ягодами чи фруктами, полити сметаною чи улюбленим варенням – все залежить від ваших вподобань та смаків.

Рецепт лінивих вареників

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Ліниві вареники / Фото Інтекс

Інгредієнти:
 – 300 г домашнього сиру;
 – дрібка солі;
 – 1 ст. л. борошна;
 – 1 куряче яйце;
 – ванільний цукор на ваш смак.
Додатково:
 – 50 г манки;
 – 50 мл йогурту;
 – 10 г тростинного цукру;
 – мед на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.
  1. Додайте до сиру яйце, борошно та сіль.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Перемішайте масу та сформуйте з неї невеликі кульки. Запаніруйте їх в манці.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. У середній каструлі доведіть воду до кипіння та трішки підсоліть.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Відваріть сформовані кульки у киплячій воді протягом 3 – 4 хвилин. Вони повинні піднятися на поверхню води.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Готові ліниві вареники подавайте до столу зі сметаною, йогуртом або медом.


Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки

  1. Рясно полийте їх медом або тростинним цукром та посипте улюбленими ягодами. Смачного!

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Автор: Богданна Рибак