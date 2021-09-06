Простіше не буває: рецепт лінивих вареників від кондитерки Лізи Глінської
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Не знаєте, що приготувати на сніданок? Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачних та швидких у приготуванні лінивих вареників, які точно смакуватимуть всій вашій родині.
Якщо у вас обмаль часу, а в холодильнику залишився тільки домашній сир та йогурт – цей рецепт саме для вас. Швидкий, з мінімальної кількості інгредієнтів та ситний сніданок сподобається кожному!
Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було
Подати ліниві вареники можна зі свіжими ягодами чи фруктами, полити сметаною чи улюбленим варенням – все залежить від ваших вподобань та смаків.
Рецепт лінивих вареників
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Ліниві вареники / Фото Інтекс
– 300 г домашнього сиру;
– дрібка солі;
– 1 ст. л. борошна;
– 1 куряче яйце;
– ванільний цукор на ваш смак.
Додатково:
– 50 г манки;
– 50 мл йогурту;
– 10 г тростинного цукру;
– мед на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.
- Додайте до сиру яйце, борошно та сіль.
Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки
- Перемішайте масу та сформуйте з неї невеликі кульки. Запаніруйте їх в манці.
Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки
- У середній каструлі доведіть воду до кипіння та трішки підсоліть.
Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки
- Відваріть сформовані кульки у киплячій воді протягом 3 – 4 хвилин. Вони повинні піднятися на поверхню води.
Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки
- Готові ліниві вареники подавайте до столу зі сметаною, йогуртом або медом.
Приготування лінивих вареників / Скріншот з відео кондитерки
- Рясно полийте їх медом або тростинним цукром та посипте улюбленими ягодами. Смачного!
Сподобався рецепт? У нас є ще кілька варіантів швидких та смачних сніданків, котрі точно сподобають вашим діткам.