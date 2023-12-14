5 хвилин – і готово: дуже смачний салат, який легко приготувати – інгредієнти є у вас вдома
14 грудня 2023, 22:35Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Смачний та святковий салат приготувати дуже просто. Окрім цього, він може бути дуже корисним, адже навіть майонез купувати не доведеться.
Замість ковбаси чи крабових паличок візьміть звичайний курячий фарш. Соковиті маленькі фрикадельки чудово доповнять яйця та листя салату.
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Рецепт смачного салату з мітболами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів курячого фаршу;
– 1 – 2 чайні ложки солі;
– 3 яйця;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 100 грамів міксу салату;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту.
Приготування:
- Додайте до фаршу 1 – 2 чайні ложки солі, поперчіть на ваш смак та сформуйте 30 маленьких кульок. Обсмажте їх на розігрітій пательні з олією.
- Відваріть 3 яйця протягом 9 хвилин з моменту закипання води. Охолодіть їх, після чого почистьте та наріжте.
- У миску покладіть обсмажені мітболи, додайте нарізані яйця, 150 грамів консервованої кукурудзи, 100 грамів міксу салату, 2 столові ложки оливкової олії та 1 столову ложку бальзамічного оцту.
- Перемішайте салат та одразу ж подавайте до столу.