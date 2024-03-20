15 хвилин – і готово: фантастичний салат з консервованим тунцем і домашнім майонезом

20 березня 2024, 21:45
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Джерело:

Shuba

Салат із тунцем – це просто, доступно, але дуже смачно. Ця страва подумки перенесе вас у ресторанчик на середземноморському пляжі.

Заправка з натурального домашнього майонезу додасть особливого смаку. Для ще більшої насолоди радимо обрати хрусткий салат, який гарно тримає форму — айсберг, ромен чи лоло біондо.

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Салат з тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів листя салату;
– 150 грамів огірків;
– 100 грамів томатів чері;
– 1 червона цибулина;
– 180 грамів консервованого тунця;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 100 мілілітрів теплої води;
– половина пучка кінзи;
– сіль до смаку.

Для домашнього майонезу:
– 150 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль до смаку.

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Приготування:

  1. Добре промийте й висушіть зелень та овочі. Поріжте попередньо очищену цибулю напівкільцями, залийте ледь теплою водою та оцтом. Залиште маринуватися на 5 – 7 хвилин.
  2. Тим часом приготуйте майонез. Змішайте олію, яйце й сіль. Занурте ніжку блендера у суміш до дна. Не піднімаючи й не рухаючи її, почніть збивати на найвищій швидкості. Коли вийде густий майонез, вичавіть в нього лимонний сік і знову гарно збийте до однорідності.
  3. Порвіть листя салату, поріжте огірки брусочками, а томати чері – половинками або четвертинками. Зелень подрібніть.
  4. Змішайте всі інгредієнти, додайте дрібку солі, викладіть на велику пласку тарілку, посипте маринованою цибулею та заправте майонезом. Зверху викладіть шматочки тунця.
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Автор: Ольга Котів