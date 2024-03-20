Заправка з натурального домашнього майонезу додасть особливого смаку. Для ще більшої насолоди радимо обрати хрусткий салат, який гарно тримає форму — айсберг, ромен чи лоло біондо.
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Салат з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Добре промийте й висушіть зелень та овочі. Поріжте попередньо очищену цибулю напівкільцями, залийте ледь теплою водою та оцтом. Залиште маринуватися на 5 – 7 хвилин.
- Тим часом приготуйте майонез. Змішайте олію, яйце й сіль. Занурте ніжку блендера у суміш до дна. Не піднімаючи й не рухаючи її, почніть збивати на найвищій швидкості. Коли вийде густий майонез, вичавіть в нього лимонний сік і знову гарно збийте до однорідності.
- Порвіть листя салату, поріжте огірки брусочками, а томати чері – половинками або четвертинками. Зелень подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте дрібку солі, викладіть на велику пласку тарілку, посипте маринованою цибулею та заправте майонезом. Зверху викладіть шматочки тунця.