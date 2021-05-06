Як приготувати пудинг з паски: рецепт від Ольги Мартиновської

6 травня 2021 , 16:25
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Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками оригінальним рецептом пудингу з паски, який ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати солодкий десерт з паски. Можна додавати будь-які ягоди або фрукти та подавати у теплому і холодному вигляді. 

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Як приготувати пудинг з паски

Інгредієнти:
– 1 середня паска;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 100 мілілітрів жирних вершків 30-33%;
– 100 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 200 грамів замороженої  вишні (без кісточки);
– 20 грамів вершкового масла 82%.
  1. Вишні заздалегідь розморозьте.
  2. Паску наріжте скибочками 1-1,5 сантиметри, посипте цукровою пудрою та відправте у розігріту духову шафу до температури 170 градусів.
  3. У мисці збийте яйця, вершки, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Форми змастіть вершковим маслом.
  5. Викладіть сухарики, влийте яєчно-молочну суміш, додайте вишні.
  6. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева