Як приготувати пудинг з паски: рецепт від Ольги Мартиновської

Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками оригінальним рецептом пудингу з паски, який ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати солодкий десерт з паски. Можна додавати будь-які ягоди або фрукти та подавати у теплому і холодному вигляді.
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Як приготувати пудинг з паскиІнгредієнти:
– 1 середня паска;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 100 мілілітрів жирних вершків 30-33%;
– 100 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 200 грамів замороженої вишні (без кісточки);
– 20 грамів вершкового масла 82%.
- Вишні заздалегідь розморозьте.
- Паску наріжте скибочками 1-1,5 сантиметри, посипте цукровою пудрою та відправте у розігріту духову шафу до температури 170 градусів.
- У мисці збийте яйця, вершки, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форми змастіть вершковим маслом.
- Викладіть сухарики, влийте яєчно-молочну суміш, додайте вишні.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин.
- Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження. Смачного!