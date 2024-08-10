Ідеальна вечеря з дитинства: готуємо пюре з котлетками за рецептом Ектора
10 серпня 2024, 15:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Багато українців просто обожнюють соковиті котлетки. З картопляним пюре вони утворюють ідеальне поєднання.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як таку смачну вечерю робить він. Спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.
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Котлети з картопляним пюре
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 6 картоплин;
– сіль до смаку;
– 100 грамів молока;
– 80 грамів масла.
Для котлеток:
– 1 куряче філе;
– сіль, перець до смаку;
– борошно для панірування.
Дивіться, як приготувати котлети з пюре: відео
Приготування:
- Почистьте, помийте та відваріть картоплю в підсоленій воді.
- За допомогою товкачика зробіть пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла.
- Для котлеток наріжте куряче філе та подрібніть його за допомогою блендера.
- Додайте до фаршу сіль, перець та добре перемішайте.
- Сформуйте котлетки, запаніруйте в борошні та обсмажте до золотистості з обох боків.