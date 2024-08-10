Ідеальна вечеря з дитинства: готуємо пюре з котлетками за рецептом Ектора

10 серпня 2024, 15:51
Читать новость на русском
Автор: Ольга Котів

Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Багато українців просто обожнюють соковиті котлетки. З картопляним пюре вони утворюють ідеальне поєднання.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як таку смачну вечерю робить він. Спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.

Буде смачно Курячі котлети по-одеськи: приготуйте за рецептом Савви Лібкіна

Котлети з картопляним пюре

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти для пюре:
– 6 картоплин;
– сіль до смаку;
– 100 грамів молока;
– 80 грамів масла.
Для котлеток:
– 1 куряче філе;
– сіль, перець до смаку;
– борошно для панірування.

Дивіться, як приготувати котлети з пюре: відео

Приготування:

  1. Почистьте, помийте та відваріть картоплю в підсоленій воді.
  2. За допомогою товкачика зробіть пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла.
  3. Для котлеток наріжте куряче філе та подрібніть його за допомогою блендера.
  4. Додайте до фаршу сіль, перець та добре перемішайте.
  5. Сформуйте котлетки, запаніруйте в борошні та обсмажте до золотистості з обох боків.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати домашню ковбасу зі свинини та курки.