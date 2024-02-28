Ідеальний рецепт для тих, хто поспішає: швидке рагу по-китайськи з куркою

23:47

Швидке, смачне і насичене смаком – рагу по-китайськи з куркою стане для вас приємним відкриттям. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає простий і швидкий рецепт вечері, але не хоче компромісів у смаку та якості страви.