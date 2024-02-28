Ідеальний рецепт для тих, хто поспішає: швидке рагу по-китайськи з куркою
28 лютого 2024, 23:47Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Швидке, смачне і насичене смаком – рагу по-китайськи з куркою стане для вас приємним відкриттям. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає простий і швидкий рецепт вечері, але не хоче компромісів у смаку та якості страви.
У сучасному світі час – це найбільша цінність, тому швидкі страви стають невіддільною частиною щоденного життя. Ніжна тушкована курка по-китайськи стане ідеальним варіантом вечері для вас і всієї родини.
Цікаво Особлива закуска: готуємо ковбасу у листковому тісті за 15 хвилин
Рагу у китайському стилі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 3 штуки курячих грудок без шкіри;
– 2 морквини;
– 1 цибуля-порей;
– 1 болгарський перець;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 180 грамів вершків;
– 1 стакан овочевого бульйону;
– 1 червона цибулина.
Приготування:
- Курячі грудки ретельно промийте і очистіть від плівки, а потім наріжте невеликими шматочками.
- Змішайте м'ясо з олією і спеціями.
- Обсмажте цибулю, а потім м’ясо на сковороді.
- Овочі наріжте брусочками, додайте до м’яса й теж обсмажте.
- Додати вершки і бульйон і все разом прогрійте.
- Потім додайте ложку борошна, щоб соус трохи загус.
- Подавайте страву з вареним рисом.