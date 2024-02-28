Ідеальний рецепт для тих, хто поспішає: швидке рагу по-китайськи з куркою

28 лютого 2024, 23:47
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Джерело:

Fajne gotowanie

Швидке, смачне і насичене смаком – рагу по-китайськи з куркою стане для вас приємним відкриттям. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає простий і швидкий рецепт вечері, але не хоче компромісів у смаку та якості страви.

У сучасному світі час – це найбільша цінність, тому швидкі страви стають невіддільною частиною щоденного життя. Ніжна тушкована курка по-китайськи стане ідеальним варіантом вечері для вас і всієї родини.

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Рагу у китайському стилі

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 штуки курячих грудок без шкіри;
– 2 морквини;
– 1 цибуля-порей;
– 1 болгарський перець;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 180 грамів вершків;
– 1 стакан овочевого бульйону;
– 1 червона цибулина.

Приготування:

  1. Курячі грудки ретельно промийте і очистіть від плівки, а потім наріжте невеликими шматочками.
  2. Змішайте м'ясо з олією і спеціями.
  3. Обсмажте цибулю, а потім м’ясо на сковороді.
  4. Овочі наріжте брусочками, додайте до м’яса й теж обсмажте.
  5. Додати вершки і бульйон і все разом прогрійте.
  6. Потім додайте ложку борошна, щоб соус трохи загус.
  7. Подавайте страву з вареним рисом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська