Ситно та смачно: рецепт овочевого рагу
14 червня 2024, 22:23Читать новость на русском
Джерело:smaker
Літо – найкраща пора року для овочевого рагу. Ви можете знайти всі інгредієнти для цієї поживної страви у своєму саду чи найближчому продуктовому магазині.
Рагу можна поєднувати з дерунами, картопляними галушками, хлібом з маслом, або ж їсти його окремо. Якщо у вас залишиться порція рагу, додайте склянку бульйону і змішайте овочі блендером – на наступний день у вас вийде смачний суп.
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Овочеве рагу
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 цукіні;
– 2 червоних перці;
– 4 – 5 помідорів або банка консервованих помідорів (приблизно 400 грамів);
– 4 – 5 картоплин;
– 1 біла цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 2 морквини;
– свіжа зелень кропу або петрушки;
– 1 столова ложка соєвої олії та бальзамічного оцту (за бажанням);
– 1 столова ложка оливкової або вершкового масла;
– сіль і перець до смаку;
– дрібка цукру.
Приготування:
- Почніть з бланшування помідорів у окропі, після чого остудіть їх і зніміть шкірку. Наріжте очищені помідори кубиками. Картоплю, цукіні та моркву почистіть і також наріжте кубиками. Перець почистіть від насіння і наріжте аналогічно. Цибулю та часник почистіть і дрібно наріжте.
- Промийте і підготуйте сковороду з розігрітою олією. Спочатку обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору.
- Додайте картоплю і моркву, перемішайте і смажте під кришкою кілька хвилин. Потім додайте помідори, перець та цукіні.
- Якщо віддаєте перевагу більш рідким стравам, додайте ложку бальзамічного оцту та соєвого соусу.
- Тушкуйте овочі до м’якості, періодично перемішуючи. В кінці приправте гуляш сіллю, перцем і трохи цукру до смаку.
- Подавайте страву гарячою, посипану свіжим нарізаним кропом.