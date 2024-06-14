Ситно та смачно: рецепт овочевого рагу

Літо – найкраща пора року для овочевого рагу. Ви можете знайти всі інгредієнти для цієї поживної страви у своєму саду чи найближчому продуктовому магазині.

Рагу можна поєднувати з дерунами, картопляними галушками, хлібом з маслом, або ж їсти його окремо. Якщо у вас залишиться порція рагу, додайте склянку бульйону і змішайте овочі блендером – на наступний день у вас вийде смачний суп.

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Овочеве рагу

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Така смакота / Фото smaker

– 1 цукіні;– 2 червоних перці;– 4 – 5 помідорів або банка консервованих помідорів (приблизно 400 грамів);– 4 – 5 картоплин;– 1 біла цибуля;– 3 зубчики часнику;– 2 морквини;– свіжа зелень кропу або петрушки;– 1 столова ложка соєвої олії та бальзамічного оцту (за бажанням);– 1 столова ложка оливкової або вершкового масла;– сіль і перець до смаку;– дрібка цукру.

Приготування:

Почніть з бланшування помідорів у окропі, після чого остудіть їх і зніміть шкірку. Наріжте очищені помідори кубиками. Картоплю, цукіні та моркву почистіть і також наріжте кубиками. Перець почистіть від насіння і наріжте аналогічно. Цибулю та часник почистіть і дрібно наріжте. Промийте і підготуйте сковороду з розігрітою олією. Спочатку обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте картоплю і моркву, перемішайте і смажте під кришкою кілька хвилин. Потім додайте помідори, перець та цукіні. Якщо віддаєте перевагу більш рідким стравам, додайте ложку бальзамічного оцту та соєвого соусу. Тушкуйте овочі до м’якості, періодично перемішуючи. В кінці приправте гуляш сіллю, перцем і трохи цукру до смаку. Подавайте страву гарячою, посипану свіжим нарізаним кропом.

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