На мить перенесе вас до Японії: традиційна страва з насиченим смаком
26 червня 2024, 22:27Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Шукаєте кулінарне натхнення, яке перенесе вас у найвіддаленіші куточки Японії, не покидаючи власної кухні? Японська кухня – це справжнє свято для почуттів, сповнене насичених смаків і традицій, які сягають століть.
М'ясний бульйон з добавками – це смачна і неповторна страва, яка ідеально підходить для обіду або вечері. Вона є частиною унікальної культури та відправить вас у подорож смаками Країни висхідного сонця.
Цікаво З листкового тіста: як приготувати тарт зі спаржею, яйцями та помідорами
Рамен
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 літр бульйону з птиці;
– 100 грамів локшини Рамен;
– 2 цибулини;
– 1 лист водоростей;
– 100 грамів пагонів бамбука;
– 2 яйця;
– 100 грамів грибів шиїтаке;
– 200 грамів курячого філе;
– 10 грамів кореня імбиру;
– 4 зубчики часнику;
– 5 грамів червоного перцю чилі;
– олія;
– спеції: сіль, перець, соєвий соус, тайські трави.
Приготування:
- Додайте в бульйон імбир, часник, водорості, гриби шиїтаке і спеції. Доведіть бульйон до кипіння і варіть 15 хвилин.
- Після закінчення цього часу заправте бульйон соєвим соусом.
- Тим часом приправте курячі грудки тайськими травами, дрібкою солі та перцю та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії по 5 хвилин з кожного боку.
- Помістіть яйця в холодну воду і варіть 3 хвилини, поки вони не закиплять. Потім залийте холодною водою, щоб зупинити процес варіння.
- Всипте локшину у бульйон.
- Білу частину цибулі обсмажте на сковороді і перекладіть в миски, в яких будете подавати рамен.
- Локшину розділіть і викладіть в миски, залийте бульйоном.
- Зверху на локшину викласти розрізане навпіл яйце, нарізану курячу грудку та гриби шиїтаке.
- Для подачі за бажанням додайте нарізаний перець чилі та подрібнену зелену цибулю.