На мить перенесе вас до Японії: традиційна страва з насиченим смаком

26 червня 2024, 22:27
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Джерело:

Fajne gotowanie

Шукаєте кулінарне натхнення, яке перенесе вас у найвіддаленіші куточки Японії, не покидаючи власної кухні? Японська кухня – це справжнє свято для почуттів, сповнене насичених смаків і традицій, які сягають століть.

М'ясний бульйон з добавками – це смачна і неповторна страва, яка ідеально підходить для обіду або вечері. Вона є частиною унікальної культури та відправить вас у подорож смаками Країни висхідного сонця.

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Рамен

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Особлива страва / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 1 літр бульйону з птиці;
– 100 грамів локшини Рамен;
– 2 цибулини;
– 1 лист водоростей;
– 100 грамів пагонів бамбука;
– 2 яйця;
– 100 грамів грибів шиїтаке;
– 200 грамів курячого філе;
– 10 грамів кореня імбиру;
– 4 зубчики часнику;
– 5 грамів червоного перцю чилі;
– олія;
– спеції: сіль, перець, соєвий соус, тайські трави.

Приготування:

  1. Додайте в бульйон імбир, часник, водорості, гриби шиїтаке і спеції. Доведіть бульйон до кипіння і варіть 15 хвилин.
  2. Після закінчення цього часу заправте бульйон соєвим соусом.
  3. Тим часом приправте курячі грудки тайськими травами, дрібкою солі та перцю та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії по 5 хвилин з кожного боку.
  4. Помістіть яйця в холодну воду і варіть 3 хвилини, поки вони не закиплять. Потім залийте холодною водою, щоб зупинити процес варіння.
  5. Всипте локшину у бульйон.
  6. Білу частину цибулі обсмажте на сковороді і перекладіть в миски, в яких будете подавати рамен.
  7. Локшину розділіть і викладіть в миски, залийте бульйоном.
  8. Зверху на локшину викласти розрізане навпіл яйце, нарізану курячу грудку та гриби шиїтаке.
  9. Для подачі за бажанням додайте нарізаний перець чилі та подрібнену зелену цибулю.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська