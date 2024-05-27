На аромат збіжаться всі: готуємо фантастичні равлики з вишнями

Домашня випічка завжди смачніша, ніж магазинна. Щоб переконатися, просто скористайтеся цим простим рецептом.

Для цих равликів навіть не треба замішувати тісто. Для них треба лише купити готове філо.

Варто спробувати Без борошна у духовці: готуємо казкові сирники за рецептом Лілії Цвіт

Равлики з вишнями

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

– 6 листів тіста філо;– 500 грамів заморожених вишень;– 70 грамів масла;– жовток;– 30 грамів крохмалю;– 100 грамів цукру;– кориця за бажанням.

Дивіться відео, як готувати равлики з вишнями

Приготування:

Листи тіста філо попередньо розморозьте Заморожені вишні перекладіть в каструлю з товстим дном і додайте цукор та корицю. На маленькому вогні підігрійте вишні, щоб вони розтанули. Додайте крохмаль і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Кожен лист змастіть розтопленим вершковим маслом. Охолоджену начинку викладіть на один край листа і закрутіть в рулет. Сформуйте равлики. Хвостики заховайте під низ. Зверху змастіть жовтком, присипте цукром і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.