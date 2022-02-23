Середа – маленька п'ятниця. Чому ж не закінчити її смачними домашніми бургерами з курятиною? Чудова ідея, правда ж!

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Гострі бургери з курятиною та соусом шрірача

  • Час: 4 години 30 хвилин
  • Порції: 6


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте розтоплене вершкове масло, сік маринованих огірків і шрірачу.
  1. У великій мисці змішайте курку та приготовану суміш, залишіть маринуватися від 4 – 8 годин.
  1. У окремому посуді змішайте борошно, кукурудзяне борошно, розпушувач, каєнський перець, 2 чайні ложки солі і 2 чайні ложки перцю. Вийміть курку з маринаду і дайте стекти надлишку. Потім занурте в борошняну суміш, потім у масляну суміш і знову в борошняну суміш, притиснувши до основи.
  1. Нагрійте олію у великій каструлі або фритюрі на середньому сильному вогні. Коли температура олії сягне 180 градусів – можна смажити.
  1. Смажте м'ясо до золотистої скоринки, періодично перевертаючи, приблизно 4 – 5 хвилин. Перекладіть на деко з решіткою.


Фото Damn delicious

  1. У невеликій мисці змішайте майонез і шрірачу.
  1. Для подачі бургерів:
  • змастіть булочки майонезом шрірача;
  • покладіть зверху курку;
  • салат з капусти;
  • солоні огірки.
  1. Накрийте булочкою та подавайте до столу.


Фото Damn delicious

Смачного!