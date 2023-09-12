Аджика по-українськи, яка підкорила світ
12 вересня 2023, 10:10Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Обожнюєте різноманітні зимові закуски з овочів? Спробуйте приготувати неймовірну аджику по-українськи з кабачків, помідорів, перців до столу.
Аджика – кашоподібна гостра закуска з різноманітних овочів, яку часто готують на зиму. Її можна додавати у страви, намазувати на звичайний хліб чи подавати до м'яса.
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Серед безлічі різноманітних рецептів ми обрали той, який точно сподобається кожному. За рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка зимова консервація вийде на 100%.
Рецепт аджики по-українськи
- Час: 1 година
- Порції: 8
– 2 кілограми кабачків;
– 1 кілограм томатів;
– 500 грамів солодкого перцю;
– 500 грамів моркви;
– 10 зубчиків часнику;
– 200 грамів соняшникової олії;
– 1 чайна ложка перцю чилі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 3 ложки цукру;
– 2 ложки солі;
– 2 лаврові листи;
– 1 ложки столового оцту 9%.
Приготування:
- Ретельно промиваємо овочі, чистимо за необхідністю та видаляємо плодоніжки. Всі овочі нарізаємо довільними шматками, які поміщаються в м’ясорубку.
Приготування аджики / Фото Клопотенка
- Перекручуємо все через м’ясорубку в одну велику миску або відразу в велику каструлю, в якій будете варити аджику.
- Овочеву суміш відправляємо варитись її на середній вогонь, вливаємо до неї соняшникової олії. Додаємо цукру та солі. Варимо 40 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Кришкою не накриваємо.
Приготування аджики / Фото Клопотенка
- За 10 хвилин до закінчення приготування вичавлюємо в каструлю 10 зубчиків часнику, додаємо чорного меленого перцю та чилі і лаврові листи. Перемішуємо та продовжуємо готувати.
- Тим часом стерилізуємо банки та кришки.
Приготування аджики / Фото Клопотенка
- Вливаємо оцту, перемішуємо, знімаємо з вогню та одразу розливаємо аджику по банках.
- Закривайте щільно кришками twist-off або звичайними металевими. Залиште банки з аджикою остигати за кімнатної температури, а потім зберігайте до року в прохолодному місці.
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