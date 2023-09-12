Аджика по-українськи, яка підкорила світ

Обожнюєте різноманітні зимові закуски з овочів? Спробуйте приготувати неймовірну аджику по-українськи з кабачків, помідорів, перців до столу.

Аджика – кашоподібна гостра закуска з різноманітних овочів, яку часто готують на зиму. Її можна додавати у страви, намазувати на звичайний хліб чи подавати до м'яса.

Читайте також Смачно та збалансовано: чим наповнити ланч бокс у школу та на роботу

Серед безлічі різноманітних рецептів ми обрали той, який точно сподобається кожному. За рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка зимова консервація вийде на 100%.

Рецепт аджики по-українськи

Час: 1 година

1 година Порції: 8

– 2 кілограми кабачків;– 1 кілограм томатів;– 500 грамів солодкого перцю;– 500 грамів моркви;– 10 зубчиків часнику;– 200 грамів соняшникової олії;– 1 чайна ложка перцю чилі;– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;– 3 ложки цукру;– 2 ложки солі;– 2 лаврові листи;– 1 ложки столового оцту 9%.

Приготування:

Ретельно промиваємо овочі, чистимо за необхідністю та видаляємо плодоніжки. Всі овочі нарізаємо довільними шматками, які поміщаються в м’ясорубку.



Приготування аджики / Фото Клопотенка

Перекручуємо все через м’ясорубку в одну велику миску або відразу в велику каструлю, в якій будете варити аджику.

Овочеву суміш відправляємо варитись її на середній вогонь, вливаємо до неї соняшникової олії. Додаємо цукру та солі. Варимо 40 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Кришкою не накриваємо.



Приготування аджики / Фото Клопотенка

За 10 хвилин до закінчення приготування вичавлюємо в каструлю 10 зубчиків часнику, додаємо чорного меленого перцю та чилі і лаврові листи. Перемішуємо та продовжуємо готувати.

Тим часом стерилізуємо банки та кришки.



Приготування аджики / Фото Клопотенка

Вливаємо оцту, перемішуємо, знімаємо з вогню та одразу розливаємо аджику по банках.

Закривайте щільно кришками twist-off або звичайними металевими. Залиште банки з аджикою остигати за кімнатної температури, а потім зберігайте до року в прохолодному місці.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватина зиму.