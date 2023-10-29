Готуємо з вчорашнього рису: рецепт аранчіні з сиром та зеленню

29 жовтня 2023, 10:32
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Джерело:

Мирослава Пекарюк

Після вчорашньої вечері залишився готовий рис і, що далі з ним робити ви не знаєте? Ми пропонуємо приготувати смажені кульки з рисом та сиром, які так полюбляють на Сицилії.

Аранчіні  – традиційна страва італійської кухні, яку зазвичай готують із вчорашнього ризотто. Начинками для кульок аранчіні можуть бути різні інгредієнти: від зелені та м'яса, до сиру. Як приготувати страву без заготовки – читайте у рецепті.

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Такий варіант смаженого рису у фритюрі сподобається кожному, адже це не тільки смачно, а й ситно.

Рецепт аранчіні

  • Час: 45 хвилин

  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 200 грамів рису арборіо, або камоліно;
 – 100 грамів сухого білого вина;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 250 – 300 грамів овочевого бульйону;
 – 60 грамів сиру чедер;
 – 3 курячих яйця;
 – 200 грамів сиру моцарела;
 – 1 середня ріпчаста цибуля;
 – 1 зубчик часнику;
 – 3 помідори;
 – винний оцет;
 – прованські трави;
 – лавровий лист;
 – петрушка;
 – панірувальні сухарі;
 – борошно;
 – олія для фритюру;
 – сіль.

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з маслом, додаємо рис і обсмажуємо його на малому вогні протягом 1 хвилини постійно помішуючи.
  • Додаємо вино та випаровуємо його 2 – 3 хвилини.
  • Починаємо потроху додавати теплий бульйон та випарювати його протягом 15 – 20 хвилин, поки різото не звариться (рис має бути ще твердим всередині, але м’яким зовні).
  • Коли різото доведене до аль денте, ставимо його остигати, вистеливши на велику тарілку.
  • Готуємо соус: у помідорах робимо хрестоподібні надрізи та бланшуємо.
  • Нарізаємо цибулю і часник дрібним кубиком. Цибулю пасеруємо до прозорості, додаємо часник та пасеруємо ще хвилину.
  • Додаємо помідори конкасе (без шкірки та насіння), прованські трави, трошки винного оцту, лавровий лист, сіль і доводимо до готовності.
  • Соус забираємо з вогню, забираємо лавровий лист, перебиваємо соус у блендері, потім перетираємо через сито і відставляємо.
  • До різото додаємо дрібно нарізану петрушку, натертий чедер, яйце і перемішуємо все.
  • У сотейник (фритюр) наливаємо олію і розігріваємо до 180 градусів.
  • Формуємо кульки з різото, всередину яких кладемо по шматочку моцарели, паніруємо кульки у борошні, яйці та сухарях, і знову яйце та сухарі, і смажимо у фритюрниці до золотистої скоринки.
  • Подаємо аранчіні з соусом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак