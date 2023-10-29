Готуємо з вчорашнього рису: рецепт аранчіні з сиром та зеленню

Після вчорашньої вечері залишився готовий рис і, що далі з ним робити ви не знаєте? Ми пропонуємо приготувати смажені кульки з рисом та сиром, які так полюбляють на Сицилії.

Аранчіні – традиційна страва італійської кухні, яку зазвичай готують із вчорашнього ризотто. Начинками для кульок аранчіні можуть бути різні інгредієнти: від зелені та м'яса, до сиру. Як приготувати страву без заготовки – читайте у рецепті.

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Такий варіант смаженого рису у фритюрі сподобається кожному, адже це не тільки смачно, а й ситно.

Рецепт аранчіні

Час: 45 хвилин

Порції: 4

– 200 грамів рису арборіо, або камоліно;– 100 грамів сухого білого вина;– 30 грамів вершкового масла;– 250 – 300 грамів овочевого бульйону;– 60 грамів сиру чедер;– 3 курячих яйця;– 200 грамів сиру моцарела;– 1 середня ріпчаста цибуля;– 1 зубчик часнику;– 3 помідори;– винний оцет;– прованські трави;– лавровий лист;– петрушка;– панірувальні сухарі;– борошно;– олія для фритюру;– сіль.

Приготування:

Розігріваємо сковорідку з маслом, додаємо рис і обсмажуємо його на малому вогні протягом 1 хвилини постійно помішуючи.

Додаємо вино та випаровуємо його 2 – 3 хвилини.

Починаємо потроху додавати теплий бульйон та випарювати його протягом 15 – 20 хвилин, поки різото не звариться (рис має бути ще твердим всередині, але м’яким зовні).

Коли різото доведене до аль денте, ставимо його остигати, вистеливши на велику тарілку.

Готуємо соус: у помідорах робимо хрестоподібні надрізи та бланшуємо.

Нарізаємо цибулю і часник дрібним кубиком. Цибулю пасеруємо до прозорості, додаємо часник та пасеруємо ще хвилину.

Додаємо помідори конкасе (без шкірки та насіння), прованські трави, трошки винного оцту, лавровий лист, сіль і доводимо до готовності.

Соус забираємо з вогню, забираємо лавровий лист, перебиваємо соус у блендері, потім перетираємо через сито і відставляємо.

До різото додаємо дрібно нарізану петрушку, натертий чедер, яйце і перемішуємо все.

У сотейник (фритюр) наливаємо олію і розігріваємо до 180 градусів.

Формуємо кульки з різото, всередину яких кладемо по шматочку моцарели, паніруємо кульки у борошні, яйці та сухарях, і знову яйце та сухарі, і смажимо у фритюрниці до золотистої скоринки.

Подаємо аранчіні з соусом.

Смачного!

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