Готуємо з вчорашнього рису: рецепт аранчіні з сиром та зеленню
29 жовтня 2023, 10:32Читать новость на русском
Джерело:Мирослава Пекарюк
Після вчорашньої вечері залишився готовий рис і, що далі з ним робити ви не знаєте? Ми пропонуємо приготувати смажені кульки з рисом та сиром, які так полюбляють на Сицилії.
Аранчіні – традиційна страва італійської кухні, яку зазвичай готують із вчорашнього ризотто. Начинками для кульок аранчіні можуть бути різні інгредієнти: від зелені та м'яса, до сиру. Як приготувати страву без заготовки – читайте у рецепті.
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Такий варіант смаженого рису у фритюрі сподобається кожному, адже це не тільки смачно, а й ситно.
Рецепт аранчіні
Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 200 грамів рису арборіо, або камоліно;
– 100 грамів сухого білого вина;
– 30 грамів вершкового масла;
– 250 – 300 грамів овочевого бульйону;
– 60 грамів сиру чедер;
– 3 курячих яйця;
– 200 грамів сиру моцарела;
– 1 середня ріпчаста цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 3 помідори;
– винний оцет;
– прованські трави;
– лавровий лист;
– петрушка;
– панірувальні сухарі;
– борошно;
– олія для фритюру;
– сіль.
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з маслом, додаємо рис і обсмажуємо його на малому вогні протягом 1 хвилини постійно помішуючи.
- Додаємо вино та випаровуємо його 2 – 3 хвилини.
- Починаємо потроху додавати теплий бульйон та випарювати його протягом 15 – 20 хвилин, поки різото не звариться (рис має бути ще твердим всередині, але м’яким зовні).
- Коли різото доведене до аль денте, ставимо його остигати, вистеливши на велику тарілку.
- Готуємо соус: у помідорах робимо хрестоподібні надрізи та бланшуємо.
- Нарізаємо цибулю і часник дрібним кубиком. Цибулю пасеруємо до прозорості, додаємо часник та пасеруємо ще хвилину.
- Додаємо помідори конкасе (без шкірки та насіння), прованські трави, трошки винного оцту, лавровий лист, сіль і доводимо до готовності.
- Соус забираємо з вогню, забираємо лавровий лист, перебиваємо соус у блендері, потім перетираємо через сито і відставляємо.
- До різото додаємо дрібно нарізану петрушку, натертий чедер, яйце і перемішуємо все.
- У сотейник (фритюр) наливаємо олію і розігріваємо до 180 градусів.
- Формуємо кульки з різото, всередину яких кладемо по шматочку моцарели, паніруємо кульки у борошні, яйці та сухарях, і знову яйце та сухарі, і смажимо у фритюрниці до золотистої скоринки.
- Подаємо аранчіні з соусом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарбузовий крем-суп.