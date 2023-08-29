Фаршировані баклажани половинками, які ви точно захочете повторити ще

Ніколи не готуєте баклажани, через смак та гіркоту? У нас є відмінний рецепт страви, яка змінить ваше ставлення до цього продукту. Можливо він навіть стане улюбленим.

Не любите баклажани? Спробуйте цей рецепт і ви зміните свою думку. Ця страва не тільки може замінити закуску на столі, а й стати чудовою основною на святковому столі.

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Баклажани фаршировані в човниках – відмінний варіант для обіду, або вечері. Овоч виходить ніжним, без гірчинки, а м'ясний фарш з сиром додають особливих ноток страві.

Рецепт фаршированих баклажанів половинками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 2 середніх баклажани;– 4 ложки оливкової олії + сіль + перець;– 1 цибуля;– 400 грамів будь-якого фаршу;– приправа 10 овочів;– 200 грамів будь-якого томатного соусу або 4 ложки томатної пасти + 100 – 150 грамів води;– 4 маленьких кубики вершкового масла + 150 грамів сиру сулугуні чи моцарели;– зелень (ідеально пасує кінза).

Приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл та робимо надрізи.

Змащуємо олією поєднаною з сіллю та перцем. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин (до м'якості).

Далі смажимо цибулю до золотистого кольору на олії. Додаємо фарш, перемішуємо та смажимо до його готовності.

Додаємо приправу 10 овочів, томатний соус або пасту з водою, перемішуємо та тушкуємо 10 – 15 хвилин.

У гарячі баклажани додаємо масло, сир та перемішуємо. Зверху кладемо начинку, прикрашаємо зеленню та подаємо.

Смачного!

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