Запечений баклажан по-сицилійськи – страва, яка не потребує особливих навичок
4 вересня 2023, 10:50Читать новость на русском
Джерело:Марина Чепурна
Давно шукали простий та доступний рецепт запечених баклажанів, але ніяк не вдавалося знайти той самий? У нас є такий і страва з ним виходить просто нереально смачною.
З баклажанів можна приготувати багато різноманітних страв: від рулетів до рагу. Але як знайти такий рецепт, який був би новим та оригінальним, але не важким і доступним? У нас є варіант запечених баклажанів половинками по-сицилійськи.
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Спробуйте та вам точно сподобається. Подавайте їх до м'яса чи риби, або як окрему страву до столу.
Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 2 баклажани;
– 2 помідори;
– 1 моцарела;
– оливки;
– сіль;
– зубчик часнику;
– чорний мелений перець;
– сухі італійські трави;
– оливкова олія.
Приготування:
- Помиті баклажани розрізаємо навпіл, надрізаємо решіткою та додаємо солі та перцю. Поливаємо олією та відправляємо запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин.
- Для соусу обсмажуємо подрібнений часник та помідори на оливковій олії.
- Виймаємо запечені баклажани з духовки. Розминаємо серединку виделкою та викладаємо соус. Додаємо шматочки сиру та посипаємо оливками.
- Запікаємо в духовці ще 10 хвилин. Готову страву посипаємо свіжими листочками зелені.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати курочку Хулі-хулі на закуску чи до обіду.