30 хвилин і можна їсти: як приготувати баклажанну ікру

11 вересня 2023, 10:17
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Джерело:

Євген Клопотенко

В сезон баклажанів ми пропонуємо вам не тільки робити заготовки на зиму, а й насолоджуватися смаком овочів тут і зараз. Чому б не приготувати на закуску баклажанну ікру? У нас є відмінний рецепт.

Баклажанна ікра – відмінна закуска до столу. Її можна подавати окремо, або до основних страв. Намажте її на хліб та отримаєте смачні бутерброди за лічені хвилини.

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Рецепт баклажанної ікри

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 1 баклажан;
 – 2 солодких перці;
 – 3 зубчики часнику;
 – 1 невеликий помідор;
 – 5 грамів олії;
 – 5 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко для запікання вкриваємо пергаментом, скроплюємо олією та викладаємо баклажани, перці і помідор. Чистимо зубчики часнику та теж викладаємо до овочів.
  • Запікаємо все разом протягом 15 – 20 хвилин.
  • Дістаємо овочі з духовки і даємо їм охолонути. Знімаємо шкірку з овочів, з перцю видаляємо насіння.
  • Перебиваємо овочі в чаші блендера, щоб вони поєдналися. Додаємо вершкове масло, сіль і перець до смаку. Якщо любите жирнішу ікру, додайте більше масла. Ще раз перебийте ікру, тепер уже до однорідної текстури.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак