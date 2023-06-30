Тепер готуємо тільки такі: рецепт бельгійських вафель з кабачків

Обожнюєте солоні сніданки? Такий варіант вафель з кабачка сподобається кожному – запевняємо.

Кабачкові вафлі – цікавий варіант для сніданку чи обіду. Такі вафлі можна сміло брати з собою в дорогу, або давати дітям.

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На смак у вафлях не відчувається кабачок, тому такі смаколики чудово підійдуть для харчування наймолодших. Обов'язково подавайте їх зі сметаною чи соусом з грецького йогурту з кропом та часником.

Рецепт бельгійських вафель з кабачків

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10 штук

– 500 грамів кабачка (2 невеликих);– 100 грамів твердого сиру;– 1 яйце;– 5 столових ложок борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 1 столова ложка олії;– 1 зубчик часнику;– сіль, перець, кріп, зелена цибуля.

Приготування:

️Кабачок натираємо на середній терці, солимо і залишаємо на 10 хвилин.

️Кабачок віджимаємо від зайвої вологи, додаємо яйце, натертий сир, борошно, розпушувач, перемішуємо і додаємо нарізану зелень.

️На одну вафлю йде одна столова ложка тіста. Смажимо на розігрітій вафельниці до золотистості. На рахунок часу випікання – орієнтуйтесь по вашій вафельниці.

️Подаємо вафлі зі сметанкою, або іншим улюбленим соусом.

Смачного!

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