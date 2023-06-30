Тепер готуємо тільки такі: рецепт бельгійських вафель з кабачків
30 червня 2023, 14:19Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Обожнюєте солоні сніданки? Такий варіант вафель з кабачка сподобається кожному – запевняємо.
Кабачкові вафлі – цікавий варіант для сніданку чи обіду. Такі вафлі можна сміло брати з собою в дорогу, або давати дітям.
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На смак у вафлях не відчувається кабачок, тому такі смаколики чудово підійдуть для харчування наймолодших. Обов'язково подавайте їх зі сметаною чи соусом з грецького йогурту з кропом та часником.
Рецепт бельгійських вафель з кабачків
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
– 500 грамів кабачка (2 невеликих);
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 5 столових ложок борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 1 столова ложка олії;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець, кріп, зелена цибуля.
Приготування:
- ️Кабачок натираємо на середній терці, солимо і залишаємо на 10 хвилин.
- ️Кабачок віджимаємо від зайвої вологи, додаємо яйце, натертий сир, борошно, розпушувач, перемішуємо і додаємо нарізану зелень.
- ️На одну вафлю йде одна столова ложка тіста. Смажимо на розігрітій вафельниці до золотистості. На рахунок часу випікання – орієнтуйтесь по вашій вафельниці.
- ️Подаємо вафлі зі сметанкою, або іншим улюбленим соусом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати запіканку з кабачків та помідорів за нашим рецептом.