Десерт без випікання – готуємо бите скло
15 червня 2023, 20:24Читать новость на русском
Влітку хочеться солодкого, але щоб без використання духовки, адже спека на кухні нестерпна в цю пору. Чому б не приготувати торт, але без випікання? Як "Бите скло".
Бите скло – популярний десерт, який можна готувати як у вигляді торта, так і в порційних склянках. У кожної господині свій рецепт, але найпопулярнішим є з крекером.
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24 канал підготував для вас перевірений рецепт торта "Бите скло" з крекером без випікання.
Рецепт торта "Бите скло"
- Час: 3 години
– 2 пачки сметани;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка вершкового крекера;
– 5 різнокольорових желе;
– 2 банани;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Ретельно збиваємо жирну сметану з цукровою пудрою до однорідної маси.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці, чотири з них поставте застигати в прохолодне місце (холодильник), а одну залишіть у рідкому стані.
- Змішуємо її зі сметаною та виливаємо масу в глибоку миску.
- Подрібнюємо до сметани крекер, нарізаємо банан та апельсин шматочками.
- Змішуємо всі інгредієнти в одну масу, найкраще руками.
- Желе нарізаємо кубиками, додаємо до солодкої маси та перемішуємо. Викладаємо сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправляємо в холодильник до застигання.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашнє полуничне морозиво за нашим рецептом.