15 хвилин і готово: як швидко приготувати биті огірки до столу

4 серпня 2023, 15:13
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Джерело:

Школа життя

Биті огірки – це не просто закуска, це справжній хіт в японській та паназійській кухні. Їх часто подають як окрему страву, або як закуску до локшини.

Особливістю битих огірків є не тільки їхній смак, а й швидкість приготування. Їсти їх можна відразу, а не чекати місяцями, поки вся ця справа замаринується. Виходить надзвичайно смачно, трішки пікантно.

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Така закуска підійде як до звичайно картоплі чи м'яса, так і до святкових страв.

Рецепт битих огірків

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 500 грамів огірків;
 – 1 ложка рисового оцту;
 – 2 ложки соєвого соусу;
 – 2 ложки соусу солодкий чилі;
 – 1 ложка цукру;
 – 1 ложка оливкової олії;
 – зелень;
 – 2 зубчики часнику;
 – сіль;
 – кунжут.

Приготування:

  • Розмір та форма огірків не має значення. Ви можете сформувати їх як довгими і грубими смужками, так і невеликими довільними шматочками.
  • Бити огірки ми не будемо, щоб вони не перетворилися на пюре. Ми зробимо так, як роблять у ресторанах – роздавимо їх ножем.
  • Натискаємо ножем так, щоб тріснула шкіра огірка, перевертаємо огірок на 90 градусів і знову давимо. Так треба зробити 2 – 4 рази. Потім нарізаємо.
  • Нарізані огірки скидаємо в тару, добре солимо і перемішуємо.
  • Дрібно нарізаємо часник, і улюблену зелень (смакує з кінзою).
  • Скидаємо часник із зеленню в тару для соусу і заливаємо туди соєвий соус, рисовий оцет, цукор, олію та соус солодкий чилі. Останній можна замінити великою кількістю цукру та невеликою кількістю гострого перцю.
  • Перемішуємо до розчинення цукру та пробуємо заправку.
  • Тепер з огірків зливаємо воду, заправляємо нашою заправкою та перемішуємо. При подачі можна посипати кунжутом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак