Ще більше начинки: готуємо улюблені булочки з дитинства

13 вересня 2023, 10:02
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Джерело:

Валерія Велігура

Що може бути краще, ніж одного холодного осіннього вечора налити собі склянку молока, взяти дуже макову булочку і насолоджуватися смаками дитинства? Правильно, нічого! ⠀

Булочки з маком – одна з улюблених випічок родом з дитинства. Їх часто давали до сніданку в дитячому садочку, у школі та продавали навіть у найближчій булочній буля дому.

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Аби знову відчути цей неповторний смак дитинства радимо не гаяти часу, та вже сьогодні приготувати їх для цілої сім'ї.

Рецепт булочок з маком

  • Час: 2 години
  • Порції: 16 штук
Інгредієнти:
 – 450 – 500 грамів борошна;
 – 15 грамів живих або 5 грамів сухих дріжджів;
 – 50 грамів цукру;
 – дрібка солі;
 – 200 грамів молока;
 – 1 яйце;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 30 грамів олії.
Для начинки:
 – 1 кілограм макової начинки.

Приготування:

  • У глибоку миску просіюємо 300 грамів борошна, додаємо цукор, сіль, дріжджі і перемішуємо. В окремій мисці поєднуємо тепле молоко, яйце, розтоплене вершкове масло та олію. Додаємо рідкі інгредієнти до сухих та добре перемішуємо.
  • Поступово просіюємо борошно, що залишилося, і замішуємо м'яке еластичне тісто (борошна може піти як більше, так і менше, головне, не забити його – воно повинно бути дуже м’яким).
  • Кладемо його у глибоку миску, накриваємо харчовою плівкою, рушником і прибираємо в тепле місце на 30 – 40 хвилин. ⠀⠀
  • Обминаємо тісто, що піднялося, ділимо на дві частини і кожну максимально тонко розкочуємо у прямокутник.
  • Кожен прямокутник тіста змащуємо половиною макової начинки (500 грамів) і щільно згортаємо в рулет. Кожен рулет розрізаємо ниткою на вісім рівних частин.
  • Кладемо булочки на лист з пергаментом, накриваємо харчовою плівкою, рушником і прибираємо в тепле місце на 15 – 20 хвилин.
  • Після цього випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 30 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак