Без ікри та навіть ковбаси: як приготувати бюджетні бутерброди, які миттю зникнуть зі столу

5 лютого 2024, 18:30
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Джерело:

Господинька

Що може бути краще на сніданок чи легкий перекус, аніж ситний та смачний бутерброд? Є ідеальна намазка, яка і коштує недорого, і смаком потішить.

Коли у гаманці коштів обмаль, а до зарплати ще кілька днів, можна приготувати бюджетні бутерброди. Вони збережуть гроші та дозволять смачно перекусити.

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Рецепт бутербродів

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– батон;
– 1 банка консервованої сайри в олії;
– 4 – 5 яєць;
– 150 грамів сиру;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Яйця відваріть та очистіть.
  2. Натріть сир та яйця на терці.
  3. Зелень дрібно посічіть.
  4. Консерву розімніть виделкою (це може бути будь-яка риба, проте смачніше саме в олії).
  5. Рибу розім’яти вилкою і перемішати з олією чи соком, які є у консервній банці.
  6. Змішайте всі інгредієнти для намазки та приправте чорним перцем.
  7. Батон наріжте на шматочки, на кожен покладіть приготовлену намазку.
  8. Поставте в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 3 хвилини.
  9. Бутерброди готові.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська