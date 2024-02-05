Без ікри та навіть ковбаси: як приготувати бюджетні бутерброди, які миттю зникнуть зі столу
5 лютого 2024, 18:30Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Що може бути краще на сніданок чи легкий перекус, аніж ситний та смачний бутерброд? Є ідеальна намазка, яка і коштує недорого, і смаком потішить.
Коли у гаманці коштів обмаль, а до зарплати ще кілька днів, можна приготувати бюджетні бутерброди. Вони збережуть гроші та дозволять смачно перекусити.
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Рецепт бутербродів
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– батон;
– 1 банка консервованої сайри в олії;
– 4 – 5 яєць;
– 150 грамів сиру;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Яйця відваріть та очистіть.
- Натріть сир та яйця на терці.
- Зелень дрібно посічіть.
- Консерву розімніть виделкою (це може бути будь-яка риба, проте смачніше саме в олії).
- Рибу розім’яти вилкою і перемішати з олією чи соком, які є у консервній банці.
- Змішайте всі інгредієнти для намазки та приправте чорним перцем.
- Батон наріжте на шматочки, на кожен покладіть приготовлену намазку.
- Поставте в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 3 хвилини.
- Бутерброди готові.