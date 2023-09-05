Справжній рецепт чебуреків з яловичиною та кінзою

Один з улюблених варіантів вуличної їжі є чебуреки. Вони швидкі у приготуванні, соковиті, а аромат який – смакота.

Чебуреки давно стали популярними як в Україні, так і за її межами. Справжні кримсько-татарські наїдки готують з м'ясним фаршем. Переважно це баранина, суміш свинини та яловичини, або просто з яловичини та великої кількості зелені.

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Ми пропонуємо приготувати чебуреки з яловичим фаршем та кінзою. Такий смаколик буде не тільки соковитим, а й надзвичайно ситним. Рецептом тіста для чебуреків також ділимося.

Рецепт чебуреків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 1 кілограм борошна;– 400 грамів води;– 100 грамів олії;– 1 чайна ложка солі.– 600 грамів яловичого фаршу;– 200 грамів яловичого жиру;– 1 ложка солі;– 500 грамів води;– кінза;– зелена цибуля;– чилі;– часник;– 50 грамів соєвого соусу;– 1 чайна ложка ворчестеру.

Приготування:

Для приготування тіста змішуємо борошно, окріп, олію та сіль. Замішуємо еластичне тісто. Накриваємо його шаром харчової плівки та залишаємо відпочити.

Для начинки змішуємо яловичий фарш та жир, додаємо решту дрібно нарізаних інгредієнтів. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо.

Розкачуємо тісто, розділяємо на шматочки та формуємо чебуреки. Викладаємо начинку та защипаємо краї.

Обсмажуємо все на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін.

Перекладаємо на паперовий рушник, аби стекла зайва олія та подаємо до столу.

Смачного!

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