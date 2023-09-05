Справжній рецепт чебуреків з яловичиною та кінзою

5 вересня 2023, 13:07
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Джерело:

Алекс Якутов

Один з улюблених варіантів вуличної їжі є чебуреки. Вони швидкі у приготуванні, соковиті, а аромат який – смакота.

Чебуреки давно стали популярними як в Україні, так і за її межами. Справжні кримсько-татарські наїдки готують з м'ясним фаршем. Переважно це баранина, суміш свинини та яловичини, або просто з яловичини та великої кількості зелені.

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Ми пропонуємо приготувати чебуреки з яловичим фаршем та кінзою. Такий смаколик буде не тільки соковитим, а й надзвичайно ситним. Рецептом тіста для чебуреків також ділимося.

Рецепт чебуреків

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти для тіста:
 – 1 кілограм борошна;
 – 400 грамів води;
 – 100 грамів олії;
 – 1 чайна ложка солі.
Для начинки:
 – 600 грамів яловичого фаршу;
 – 200 грамів яловичого жиру;
 – 1 ложка солі;
 – 500 грамів води;
 – кінза;
 – зелена цибуля;
 – чилі;
 – часник;
 – 50 грамів соєвого соусу;
 – 1 чайна ложка ворчестеру.

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо борошно, окріп, олію та сіль. Замішуємо еластичне тісто. Накриваємо його шаром харчової плівки та залишаємо відпочити.
  • Для начинки змішуємо яловичий фарш та жир, додаємо решту дрібно нарізаних інгредієнтів. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо.
  • Розкачуємо тісто, розділяємо на шматочки та формуємо чебуреки. Викладаємо начинку та защипаємо краї.
  • Обсмажуємо все на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін.
  • Перекладаємо на паперовий рушник, аби стекла зайва олія та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак