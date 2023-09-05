Справжній рецепт чебуреків з яловичиною та кінзою
5 вересня 2023, 13:07Читать новость на русском
Джерело:Алекс Якутов
Один з улюблених варіантів вуличної їжі є чебуреки. Вони швидкі у приготуванні, соковиті, а аромат який – смакота.
Чебуреки давно стали популярними як в Україні, так і за її межами. Справжні кримсько-татарські наїдки готують з м'ясним фаршем. Переважно це баранина, суміш свинини та яловичини, або просто з яловичини та великої кількості зелені.
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Ми пропонуємо приготувати чебуреки з яловичим фаршем та кінзою. Такий смаколик буде не тільки соковитим, а й надзвичайно ситним. Рецептом тіста для чебуреків також ділимося.
Рецепт чебуреків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 1 кілограм борошна;
– 400 грамів води;
– 100 грамів олії;
– 1 чайна ложка солі.
Для начинки:
– 600 грамів яловичого фаршу;
– 200 грамів яловичого жиру;
– 1 ложка солі;
– 500 грамів води;
– кінза;
– зелена цибуля;
– чилі;
– часник;
– 50 грамів соєвого соусу;
– 1 чайна ложка ворчестеру.
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо борошно, окріп, олію та сіль. Замішуємо еластичне тісто. Накриваємо його шаром харчової плівки та залишаємо відпочити.
- Для начинки змішуємо яловичий фарш та жир, додаємо решту дрібно нарізаних інгредієнтів. Присмачуємо все спеціями та перемішуємо.
- Розкачуємо тісто, розділяємо на шматочки та формуємо чебуреки. Викладаємо начинку та защипаємо краї.
- Обсмажуємо все на сковорідці з розігрітою олією з обох сторін.
- Перекладаємо на паперовий рушник, аби стекла зайва олія та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати одеську ікру з баклажанів.