Рецепт дерунів в горщику - як приготувати звичну страву по-новому

11 серпня 2023, 16:06
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Джерело:

Є юа

Яку найпопулярнішу страву з картоплі ви знаєте? Так, це деруни, але не прості. Ми пропонуємо приготувати їх в горщиках з м'ясом та овочами.

Деруни в горщику – давня страва української кухні. Якщо ви ніколи не готували їх в духовці з м'ясом, обов'язково спробуйте – це дуже смачно.

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Подавайте їх до столу обов'язково гарячими, адже так ви відчуєте не тільки неперевершений смак, а й аромат.

Рецепт дерунів в горщику

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 4 великі картоплини;
 – 1 середня цибулина;
 – 1 яйце;
 – 2 ложки борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.
Для засмажки:
 – 300 – 400 грамів свинини;
 – 1 середня цибулина;
 – 1 морква.
Для соусу:
 – 300 грамів сметани;
 – 100 грамів вершків;
 – сіль;
 – мускатний горіх;
 – 150 грамів твердого сиру.

Приготування:

  • Для засмажки розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки свинини до золотавої скоринки.
  • Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – півмісяцями або дрібною соломкою.
  • Додаємо овочі в сковорідку зі свининою, злегка обсмажуємо. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10 – 15 хвилин.
  • Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, борошно, вершки, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки.
  • Викладаємо готові деруни в горщики (по 5 – 6 штук у кожен), чергуючи шарами із м’ясом та овочами.
  • Для соусу змішуємо сметану з вершками, присмачуємо спеціями і поливаємо страву.
  • Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.
  • Можна викласти деруни на тарілочку, а можна їсти просто з горщика.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак