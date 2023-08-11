Рецепт дерунів в горщику - як приготувати звичну страву по-новому

Яку найпопулярнішу страву з картоплі ви знаєте? Так, це деруни, але не прості. Ми пропонуємо приготувати їх в горщиках з м'ясом та овочами.

Деруни в горщику – давня страва української кухні. Якщо ви ніколи не готували їх в духовці з м'ясом, обов'язково спробуйте – це дуже смачно.

Читайте також Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами

Подавайте їх до столу обов'язково гарячими, адже так ви відчуєте не тільки неперевершений смак, а й аромат.

Рецепт дерунів в горщику

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 4 великі картоплини;– 1 середня цибулина;– 1 яйце;– 2 ложки борошна;– сіль;– чорний мелений перець.– 300 – 400 грамів свинини;– 1 середня цибулина;– 1 морква.– 300 грамів сметани;– 100 грамів вершків;– сіль;– мускатний горіх;– 150 грамів твердого сиру.

Приготування:

Для засмажки розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки свинини до золотавої скоринки.

Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву – півмісяцями або дрібною соломкою.

Додаємо овочі в сковорідку зі свининою, злегка обсмажуємо. Накриваємо все кришкою і тушкуємо 10 – 15 хвилин.

Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, борошно, вершки, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки.

Викладаємо готові деруни в горщики (по 5 – 6 штук у кожен), чергуючи шарами із м’ясом та овочами.

Для соусу змішуємо сметану з вершками, присмачуємо спеціями і поливаємо страву.

Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.

Можна викласти деруни на тарілочку, а можна їсти просто з горщика.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати