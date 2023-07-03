Десерт з нектаринами в бокалі – виглядає розкішно, з'їдається швидко

В пошуку смачного десерту без випікання – у нас є рецепт, який сподобається кожному.

Десерт в креманках чи бокалах чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Також на вибір можна обирати фрукти до десерту: персики, нектарини, смачно буде і з манго.

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Холодний десерт без випікання ідеальний для літньої пори, адже готується за лічені хвилини, а далі все за вас зробить холодильник.

Десерт з нектаринами в бокалі

Час: 2 години

2 години Порції: 4

– 300 грамів сметани;– 200 грамів молока;– 15 грамів желатину;– 30 грамів цукрової пудри;– 1 пакет апельсинового або персикового желе;– нектарини.

Приготування:

️Желатин заливаємо 100 грамами холодного молока з загальної кількості і залишаємо на 10 хвилин.

️З'єднуємо сметану, решту молока, цукрову пудру і набухлий желатин підігріваємо на водяній бані чи в мікрохвильовці до розтоплення грудочок желатину. Додаємо розтоплений желатин в сметанну масу і добре розмішуємо.

️Наповнюємо креманки чи бокали молочним шаром на 2/3, охолоджуємо до застигання.

️Желе заливаємо 250 грамами гарячої води і розмішуємо до повного розчинення.

️Нектарини чи персики нарізаємо тонкими скибками і викладаємо зверху на сметанний шар – зверху заливаємо желе і знову охолоджуємо.

Смачного!

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