Смачніший за магазинний – рецепт домашнього лаваша

2 червня 2023, 14:25
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Джерело:

epicurious

Лаваш – чудова альтернатива хліба. У нього можна загортати інші інгредієнти, нарізати його шматочками та смажити чипси. А рецептом ми з вами поділимося.

Ми теж зазвичай купуємо вже готовий лаваш, але сьогодні пропонуємо приготувати його вдома власноруч. Для цього потрібно всього три інгредієнти, які точно є в кожного на кухні.

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Сміло загортайте у нього нарізане готове м'ясо, рибу чи овочі та подавайте до столу, як шаурму чи кебаб.

Цікавими комбінаціями начинок для лаваша можуть бути:

  • курячий шашлик з овочами та соусом дзадзикі;
  • рвана свинина з печеними овочами;
  • смажена яловичина з салатом коул-слоу;
  • слабосолений лосось з гуакамоле;
  • сирні кульки з овочевим салатом та часниковим соусом.

Рецепт лаваша

  • Час: 20 хвилин
Інгредієнти:
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 250 грамів теплої води;
– сіль.

Приготування:

  • Для приготування тіста змішуємо борошно з сіллю та заливаємо теплою водою.


Домашній лаваш / Фото 1000 меню

  • Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Залишаємо його на 15 хвилин відпочити.
  • Розкачуємо тісто діаметром сковорідки та обсмажуєте без олії з обох сторін.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак