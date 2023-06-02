Смачніший за магазинний – рецепт домашнього лаваша

Лаваш – чудова альтернатива хліба. У нього можна загортати інші інгредієнти, нарізати його шматочками та смажити чипси. А рецептом ми з вами поділимося.

Ми теж зазвичай купуємо вже готовий лаваш, але сьогодні пропонуємо приготувати його вдома власноруч. Для цього потрібно всього три інгредієнти, які точно є в кожного на кухні.

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Сміло загортайте у нього нарізане готове м'ясо, рибу чи овочі та подавайте до столу, як шаурму чи кебаб.

Цікавими комбінаціями начинок для лаваша можуть бути:

курячий шашлик з овочами та соусом дзадзикі;

рвана свинина з печеними овочами;

смажена яловичина з салатом коул-слоу;

слабосолений лосось з гуакамоле;

сирні кульки з овочевим салатом та часниковим соусом.

Рецепт лаваша

Час: 20 хвилин

– 450 грамів пшеничного борошна;– 250 грамів теплої води;– сіль.

Приготування:

Для приготування тіста змішуємо борошно з сіллю та заливаємо теплою водою.



Домашній лаваш / Фото 1000 меню

Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Залишаємо його на 15 хвилин відпочити.

Розкачуємо тісто діаметром сковорідки та обсмажуєте без олії з обох сторін.

Смачного!

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