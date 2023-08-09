Те, що треба в таку спеку: рецепт домашнього морозива з трьох інгредієнтів
9 серпня 2023, 18:36Читать новость на русском
Джерело:Валя Саєнко
Від чого важко відмовитися у літню спеку? Звичайно, що мова йде про холодне, солодке морозиво. А якщо його приготувати власноруч, воно принесе ще більше задоволення.
Домашнє морозиво – те, що треба в спеку і всього з трьох інгредієнтів. Такий смаколик легко готувати, навіть, якщо у вас ніколи не виходили десерти.
Читайте також Для літніх вечорів: салат з курячими стріпсами, грушею і сиром
За бажанням до морозива можна додавати різноманітні шоколадні крихти, рисові кульки чи просто полити шоколадом. Також смачно буде з домашнім варенням.
Рецепт домашнього морозива з печивом
- Час: 4 години
- Порції: 4
– печиво пісочне;
– 500 грамів жирних вершків 30 – 33%;
– 250 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Попередньо вершки поставте в холодильник, аби вони були холодними. Можна перед приготування відправити на 15 – 20 хвилин в морозилку, але не довше.
- Збиваємо їх у чаші комбайна або ручним міксером до м'яких піків.
- Вливаємо згущене молоко та знову збиваємо.
- Не забудьте форму простелити пергаментом чи плівкою, щоб легше було діставати.
- У форму викладаємо печиво, зверху вершкову масу та накриваємо знову печивом.
- Відправляємо в морозилку на кілька годин, аби все застигло.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати закуску з кавуна на грилі за нашим рецептом.