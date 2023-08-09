Те, що треба в таку спеку: рецепт домашнього морозива з трьох інгредієнтів

9 серпня 2023, 18:36
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Джерело:

Валя Саєнко

Від чого важко відмовитися у літню спеку? Звичайно, що мова йде про холодне, солодке морозиво. А якщо його приготувати власноруч, воно принесе ще більше задоволення.

Домашнє морозиво – те, що треба в спеку і всього з трьох інгредієнтів. Такий смаколик легко готувати, навіть, якщо у вас ніколи не виходили десерти.

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За бажанням до морозива можна додавати різноманітні шоколадні крихти, рисові кульки чи просто полити шоколадом. Також смачно буде з домашнім варенням.

Рецепт домашнього морозива з печивом

  • Час: 4 години
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – печиво пісочне;
 – 500 грамів жирних вершків 30 – 33%;
 – 250 грамів згущеного молока.

Приготування:

  • Попередньо вершки поставте в холодильник, аби вони були холодними. Можна перед приготування відправити на 15 – 20 хвилин в морозилку, але не довше.
  • Збиваємо їх у чаші комбайна або ручним міксером до м'яких піків.
  • Вливаємо згущене молоко та знову збиваємо.
  • Не забудьте форму простелити пергаментом чи плівкою, щоб легше було діставати.
  • У форму викладаємо печиво, зверху вершкову масу та накриваємо знову печивом.
  • Відправляємо в морозилку на кілька годин, аби все застигло.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак